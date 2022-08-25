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熊貓10週年！「外送王」累積5萬張單　最狂顧客年點2千次

▲foodpanda在10週年慶期間，盤點平台上之「最」，統計發現台灣人最愛點鍋貼，10年內點了6千萬顆。（圖／官方提供）
▲foodpanda在10週年慶期間，盤點平台上之「最」，統計發現台灣人最愛點鍋貼，10年內點了6千萬顆。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-25 14:19:10

2012年起在台灣推出外送服務的foodpanda，在這10年間累積了不少超狂的銷售數字，foodpanda統計了平台「十大之最」，統計發現台灣人最愛吃的食物是「鍋貼」，10年來累積點了超過6000 萬顆；接過最大的一筆訂單金額竟然高達31000元，買的是中式麵點；至於最資深的外送員從2015年加入後，至今累計已經送過近5萬筆訂單，而且還在持續進行當中，堪稱是「熊貓王」；而最忠實的顧客一年狂點超過2千次外送，平均每天叫5單，從2019年迄今已經累計叫過超過5千次。為了歡慶登台10週年，foodpanda同時推出多項優惠，包含美食、生鮮雜貨外送及熊貓超市7折起，輸入優惠碼最高可折抵 200 元，還有機會獲得999元美食金。

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foodpanda統計平台「十年之最」

  • 合作最久的店家：老字號窯烤手工披薩「瑪莉珍披薩」從 2012 年6月即開始與 foodpanda 合作。
  • 最高單筆訂單：一位在台北市的消費者於 foodpanda 點了一家中式麵點，訂購湯包、燒賣、麻醬麵、原盅雞湯等，訂單總金額竟高達31000 元
  • 經驗最豐富的外送夥伴：合作最久的外送夥伴 - 郭先生，於 2015 年初加入，直到今日仍是 foodpanda 外送夥伴，累積近5萬張訂單
  • 最熱門餐點：台式餐點中熱銷前3名分別為鍋貼、燙青菜、酸辣湯，排名第一的鍋貼更累積賣出超過 6000 萬顆。
  • 最早外送區域：最早外送的區域位台北市內湖區東湖一帶，而目前外送服務範圍已經拓展至全台 21 縣市，包含離島的金門、澎湖。
  • 點最多的消費者：一年狂點超過2000次外送，平均一天叫 5 單，從 2019 年 8 月至今已累計點了逾5000張訂單，平均每個月約點了150次外送。
  • 最小訂單：在所有熊貓超市單筆商品金額最小的訂單竟然只有買一瓶價值10元的麥香紅茶
  • 最多人搶著用的優惠碼：「見宏就休」最多人搶著使用的優惠碼，更被許多網友大讚是「超神跟風、搶搭話題」的優惠碼。
▲foodpanda 的第一筆訂單就是「台式小吃」，已連續十年蟬聯最熱門餐點類型冠軍。（圖／官方提供）
▲foodpanda 的第一筆訂單就是「台式小吃」，已連續十年蟬聯最熱門餐點類型冠軍。（圖／官方提供）
【十週年優惠】即日起至 8/31，優惠碼都有限量，兌換完為止。

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▲pandamart 熊貓超市推出「胖胖達中元澎湃箱」集結台式泡麵、經典零食餅乾、罐頭飲料等商品。（圖／官方提供）
▲十週年慶期間，訂購 pandamart 熊貓超市滿 599 元，輸入【十在好禮】享 83 折優惠，最高折抵 250 元。（圖／官方提供）

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