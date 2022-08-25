熊貓10週年！「外送王」累積5萬張單　最狂顧客年點2千次

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- 合作最久的店家：老字號窯烤手工披薩「瑪莉珍披薩」從 2012 年6月即開始與 foodpanda 合作。
- 最高單筆訂單：一位在台北市的消費者於 foodpanda 點了一家中式麵點，訂購湯包、燒賣、麻醬麵、原盅雞湯等，訂單總金額竟高達31000 元。
- 經驗最豐富的外送夥伴：合作最久的外送夥伴 - 郭先生，於 2015 年初加入，直到今日仍是 foodpanda 外送夥伴，累積近5萬張訂單。
- 最熱門餐點：台式餐點中熱銷前3名分別為鍋貼、燙青菜、酸辣湯，排名第一的鍋貼更累積賣出超過 6000 萬顆。
- 最早外送區域：最早外送的區域位台北市內湖區東湖一帶，而目前外送服務範圍已經拓展至全台 21 縣市，包含離島的金門、澎湖。
- 點最多的消費者：一年狂點超過2000次外送，平均一天叫 5 單，從 2019 年 8 月至今已累計點了逾5000張訂單，平均每個月約點了150次外送。
- 最小訂單：在所有熊貓超市單筆商品金額最小的訂單竟然只有買一瓶價值10元的麥香紅茶。
- 最多人搶著用的優惠碼：「見宏就休」最多人搶著使用的優惠碼，更被許多網友大讚是「超神跟風、搶搭話題」的優惠碼。
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