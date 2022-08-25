俞利接棒《禹英禑》壓力大　喊話「少女時代」幫幫忙

韓星丁一宇、「少女時代」俞利繼古裝劇《打包袱-盜取命運》後，今年火速二度搭檔，演出喜劇《Good Job》，2人分別飾演「超財閥」會長偵探與擁有「超級視力」的偵探助手。俞利正逢少女時代發片、戲劇拍攝，問到如何管理體力，俞利笑說：「能做的就是好好訓練和管理身體了，進行少女時代行程時，也從成員上獲得許多活力，粉絲也給了許多關注和愛，與其說累，反而得到更多的力量！」她還俏皮隔空向成員喊話：「我的戲要首播了，大家會不會跟我聯繫呢？期待喔。」
劇中，丁一宇飾演凌駕財閥之上的「超財閥」殷強集團會長，晚上則變身事務所偵探，個性高傲且自信爆棚，他更在豪華衣帽間變裝，模樣彷彿在走伸展台，還大秀好身材，展現精壯胸肌和腹肌。談到變裝場面，丁一宇笑說很多次變完裝，工作人員都認不出他，「印象最深的是其中一次老人變裝，光化妝就花了4、5個小時，體驗了7種以上的變裝。」
俞利飾演與眾不同的超能力者，一出生就擁有「老鷹般」的視力，甚至比老鷹傑出好幾倍，劇中也挑戰外送員、賭場服務生等多重職業。被問到自身視力，俞利表示右眼1.5、左眼1.2，絕佳視力讓眾人驚呼，她透露拍攝前看了許多「超視者」相關影片，平時她則會故意戴眼鏡降低視力，體驗把眼鏡拿掉時，視力瞬間清晰的感受。記者隨即問到，若擁有這樣的能力，會想做什麼？俞利回答：「如果有的話，希望能拿來做好事，像是在遠方看到事故發生，馬上可以救人。」
主演群被問及接檔《非常律師禹英禑》是否有壓力，丁一宇自認是《禹英禑》的忠實觀眾，「接檔《禹英禑》要說沒有壓力一定是騙人的，雖然接下來的回答有點像教科書範例，但自己能做得就是像教科書一樣，好好閱讀劇本好好演戲。」俞利也說：「我也是一樣的想法，不可能沒有負擔的，但更多的是感謝，我們能做到的就是奉上我們的熱情，希望觀眾可以透過作品看到我們的用心，為我們應援。」《Good Job》每週三、四晚間9點於LINE TV、愛奇藝國際站、friDay影音同步韓國跟播。