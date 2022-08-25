快訊／本土確診+26967！死亡個案增37人　境外移入308例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、26例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月26日至8月22日，死亡日期介於5月19日至8月22日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增308例境外移入個案中，為157例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(31例)，美國(6例)，馬來西亞(4例)，加拿大、韓國、菲律賓及日本(各3例)，丹麥、印尼及泰國(各2例)，印度、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大國、新加坡、義大利、奧地利、法國、香港、土耳其及英國(各1例)，另239例感染國家調查中。入境日期介於今年7月25日至8月24日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,898,092例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,747,388例排除)，其中5,142,279例確診，分別為26,072例境外移入、5,116,153例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,728例COVID-19死亡病例，其中9,712例本土，個案居住縣市分布為新北市2,078例、臺北市1,097例、臺中市975例、高雄市906例、臺南市756例、桃園市733例、彰化縣558例、屏東縣405例、雲林縣304例、南投縣288例、苗栗縣227例、嘉義縣226例、基隆市215例、宜蘭縣196例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣154例、臺東縣139例、新竹市96例、澎湖縣26例、金門縣18例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。