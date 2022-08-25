余天李亞萍今缺席靈堂！王彩樺不捨痛哭：這關卡過不了
余苑綺21日不敵病魔癌逝，享年39歲，靈堂開放悼念第三天，設在一殯對面的台灣仁本會館。陸陸續續有演藝圈好友、政治人物前來悼念，稍早王彩樺也現身靈堂致哀。
今（25）日女星王彩樺穿著一身黑色西裝外套，搭配牛仔褲現身靈堂，她快速步入靈堂，過沒多久後就出來，和在場媒體表示：「本來想說今天可以看到余天大哥，但他這幾天太累了，所以在家休息，可能這幾天太難過了，亞萍姐有點撐不下去的感覺」，似乎是不捨余天夫妻悲傷，王彩樺也不禁落淚說道：「我只是很心疼苑綺這個小孩子，在這10年受到這麼多病痛的折磨，其實我覺得滿捨不得的，也捨不得余大哥和亞萍姐，失去一個這麽棒又孝順的小孩。」
王彩樺講到激動之處，眼淚也不停流下，坦言雖然對余苑綺來說是解脫，但她也說道：「看到余天大哥、亞萍姐這麼難過，我真的很捨不得」，也有感而發講到自己也有小孩，所以很能理解這種心情：「對他們來說失去女兒，是非常難過、很痛的心情，所以現在我們能做的是只有陪伴、不斷給予祝福。」
王彩樺憶起余苑綺說道：「她是個陽光很樂觀的小孩，她報喜不報憂，很善良的女生，這個關卡過不了，也許她在天上保佑著我們。」