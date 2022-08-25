大安媽祖園區閒置多年　議員：整組壞光光

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施志昌表示，大安媽祖文化園區花了6億多蓋完基座以後，閒置至今已經四年，市府都說因為沒有雕像所以招不到商，於是就荒廢整整四年。結果，大安媽祖文化園區還沒營運的狀況下，就看到許多地方已經損壞，如扶手外觀剝落鋼筋可見，而且周圍雜草叢生，有些門也已經鏽蝕。近期還要花504萬裝設兩座公共藝術雕塑品「雨露恩澤」與「風和日麗」，這就像「牛肉麵沒有牛肉，切再多小菜也沒有用」，無法改變大安媽祖文化園區整體營運的狀況。
他也指出，最近因為大安體育會借用大安媽祖文化園區內部的空間舉辦桌球比賽，就有球友反映場館內的空調為何已經損壞無法使用？此外，一至兩百人的比賽只能使用小間的廁所，不能使用大間的廁所？駐館人員跟球友說是因為大間廁所的馬桶現在沖水有問題。
施志昌表示，其實不管建築主體或是內部的機電設備等等，就跟家裡的車輛、電器，不常使用反而出一堆問題。而現在要設置兩座雕塑品是否跟大安媽祖文化園區能否搭配，他也存疑。尤其園區主體就是問題叢生，問題不解決，未來雕像能否順利放上基座都是個問號。
觀旅局長韓育琪表示，兩座公共藝術雕塑品是依據公共藝術辦法所設置。而之前因為大安媽祖文化園區的駐館人員去支援大安沙雕音樂祭，最近已經有在清理園區周遭環境。空調的問題事先也有跟比賽主辦單位溝通，因為主辦單位急需場地所以出借，廁所的問題會再了解。