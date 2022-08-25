台股收盤漲130點、收在15200點 工業電腦族群夯
台北股市今（25）日表現強勁、開高走高，盤中最高漲超過170多點，來到15244點，終場漲130點，收在15200點，漲幅0.8%，成交金額新台幣1690億元。權值股台積電終場漲5元，收在508元，漲幅0.99%。聯電也漲逾1%，相對強勁 。而今日盤面焦點為光通訊、工業電腦、半導體等族群，像是眾達、光聖、虹堡、台林、維田都飆漲停。
今日開盤漲36.12點，加權股價指數以15105.31點開出，早盤最高漲超過170多點，來到15244點，終場漲130點，收在15200點，漲幅0.8%，成交金額新台幣1690億元。權值股台積電終場漲5元，收在508元，漲幅0.99%。同樣為晶圓代工的聯電漲1.2%，收在41.4元。力積電也漲2.5%，收在34.25元。
另外，旺宏收漲1%以上，南亞科漲近2%。高價股也是拉抬要角，大立光漲2.3%，矽力漲3%多，唯信驊股價表現虎頭蛇尾，早盤漲逾3%，盤中節節敗退，終場跌0.5%。至於英業達也較為弱勢，跌逾1%，來到23.8元。
今日光通訊表現不俗，如眾達、光聖飆漲停，華星光、光環、全新漲4到6%多。網通的盛達、訊舟、智邦、瑞祺電、仲琦漲幅4到6%。至於工業電腦族群，搭上自動化工業展順風車，包括虹堡、台林、維田都收在漲停，倫飛也幾近漲停價位，磐儀則漲近7%。半導體與矽晶圓表現也很亮眼，合晶、世芯、新唐、漢磊、茂矽漲3到6%，台勝科、環球晶、昇陽半導體、中美晶也漲1到2%。