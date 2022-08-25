巷仔內／中共無人機侵門踏戶只能投石　國軍反制裝備不足

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目前全球每年無人機商機上看330億美元，其中70%的市場已被中國品牌攻佔，中國則不僅是全球無人機大國，與美國平起平坐，更廣泛將無人機用於民生與軍事用途，中國出產的無人機在歷年來中東戰爭也獲得實戰驗證。
近半年來，中國不斷派出民用無人機騷擾外島金門與馬祖，目的除了刺探軍情，也有試探國軍反應的用意，礙於避免衝突擴大與外島驅離設備不足，國軍目前只能依規定發射信號彈示警驅離，金防部守軍丟石頭驅離，也是缺乏反制裝備下的百般無奈。也好在當時中共使用的是民用無人機，若是能投擲炸彈或是自殺無人機，恐怕守軍凶多吉少。
不請自來的無人機衍生嚴重維安與飛安問題，各國民航與執法單位也都積極研擬因應之道，主要手段包括軟殺與硬殺，軟殺主要是發射高功率訊號蓋過無人機本身的遙控訊號或GPS訊號，無人機就會採取安全模式自動降落或返回起飛地；硬殺很簡單，就是直接用武器擊落，但若用防空機砲、防空飛彈擊落微型民用無人機，恐怕有大砲打小鳥的疑慮。
面對中共無人機侵擾，國防部將於明年採購無人機防禦系統，以採購中科院生產的「遙控無人機防禦系統」的可能性最大，交付後將優先部署於外離島地區，防範中共無人機。中科院「遙控無人機防禦系統」為「機動式」車載系統，可視任務需要機動部署執行防衛任務，但缺點是體積較台灣民間產商生產的干擾器龐大，干擾範圍較大，但攜帶性相對較差。
事實上，基於維安因素，國安局、空軍與警政署都有採購單人可攜行的無人機干擾器，以國安局採購的「天網」（Skynet）無人機干擾器為例，能夠干擾距離2公里範圍內市售無人機訊號，迫使無人機啟動保護機制迫降，最重要的是可單人攜帶、操作。面對中國蓬勃發展的無人機產業與軍民合一戰術，國軍不僅要採購裝備，思維也該與時俱進，才能符合現代化的作戰環境。