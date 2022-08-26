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《神隱少女》讓宮崎駿開金口　久石讓出動60個麥克風！

▲千尋為了拯救父母，和湯婆婆簽下契約。（圖／甲上）
▲千尋為了拯救父母，和湯婆婆簽下契約。（圖／甲上）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-08-26 07:30:00

曾在日本創下影史票房記錄、榮獲奧斯卡最佳動畫的《神隱少女》，數位紀念版將在9月8日台灣上映。片商近日公開全球唯一由吉卜力工作室獨家授權互動網站，從台灣知名海報設計師方序中、插畫家董十行所設計的「台灣限定」宣傳海報延伸視覺，重現片中神祕奇幻的場景「油屋」，由湯婆婆親自面試，可體驗簽下契約和千尋變同事，找回自己消失的名字。

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▲「油屋」裡面每個角色都讓觀眾印象深刻。（圖／甲上）
▲「油屋」裡面每個角色都讓觀眾印象深刻。（圖／甲上）
吉卜力工作室極度看重《神隱少女》，片中一場湯婆婆的管家對無臉男唱的歌，歌曲是宮崎駿寫的，當這段戲在錄製的時候，宮崎駿還在錄音室內邊跳邊唱，模擬給演員看，對這首歌特別有感情。不僅大師久石讓在音樂錄製的時候用了60個麥克風，音效團隊更特地到草津溫泉進行實況錄音，從溫泉流動的聲音，還有澡堂內出現的如刷地、水瓢沖水、泡澡等聲音，甚至特別到旅館的廚房錄製準備食材與做菜的聲音、收拾宴會大廳杯碗食器的聲音，為了真實呈現出片中開頭千尋的爸爸開車聲音，特意租了同樣款式的車子錄製，然後在顛簸的道路上開車，可見吉卜力工作室投注的心力之大。

互動網站於即日起至9月7日開放首次登錄，完成登錄後截圖保存，電影上映期間至全台各大戲院購買《神隱少女》數位紀念版電影票，並出示登錄成功截圖即可獲得限量「海原電鐵乘車券書籤」限量5000份，送完為止。

▲無臉男、錢婆婆。（圖／甲上）
▲無臉男、錢婆婆。（圖／甲上）

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