iPhone 14來了！蘋果手機奪冠 佔7月全台手機銷量近3成
iPhone 14即將到來，蘋果官方正式向全球媒體發出邀請函，秋天第一場發表會將在9月7日登場，等於是台灣時間9月8日凌晨，代表iPhone 14預購日也不遠了。不過iPhone 13系列買氣依然強勁，穩佔7月份手機銷售冠軍。
連鎖通訊門市傑昇通信表示，從市調機構最新調查結果來看，今年7月全台實體通路手機銷量賣出41.5萬台，較上月37.2萬台成長12%。無懼高通膨的蘋果，依舊以29.8%佔比穩居第一名，三星與冠軍寶座距離只差0.2%，OPPO則是12.4%，紅米（6.8%）依舊超前vivo（5.7%），整體銷量以紅米進步23%持續發威，準備換新機的消費者，可看準前三名機型入手。
傑昇通信分析7月各品牌前三名的熱銷機型，以蘋果來說，前三名單機除冠軍iPhone 13（128GB）銷量增加10%，另兩款主流規格iPhone 13 Pro（128GB）及iPhone 13 Pro Max（256GB），單機銷量反而有些微後退，推估距iPhone 14新機發表剩不到一個月，原先使用高階機款的用戶開始觀望新機，以至於品牌銷量略趨保守。
三星7月市佔29.6%雖排名第二，但銷量及銷售額皆成長逾1成，有後來居上的氣勢，Galaxy A53（8GB/256GB）及（8GB/128GB）持續熱銷，第三名A22（4GB/64GB）空機五千有找，人氣同樣居高不下。市占率12.4%的OPPO排名第三，熱銷機型仍是與系統業者深度合作的Reno7、Reno7 z，以及經常上榜的4G入門機型A55。