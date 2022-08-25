商總許舒博談基本工資審議　盼勞資理性探討

基本工資將於9月1日審議，勞方喊話盼能一步到位，調漲月薪至2萬8000元。對此，全國商業總會理事長許舒博今（25）日出席「第四屆品牌金舶獎」，典禮前受訪表示，勞方每次都喊很高，喊到最後還是須由勞動部拍板定案，無論勞方怎麼喊，「我認爲都要理性來探討」，建議政府應定義一個規範，讓每一年的基本工資調漲都能依照這個規範實行，避免勞團每一次都跟資方對抗、對立，「這是沒有意義的。」
勞動部將於9月1日舉行基本工資審議，勞團訴求希望明年基本工資月薪一口氣調到2萬8000元，調升2750元、11%。
許舒博今日出席「第四屆品牌金舶獎」，典禮前接受媒體訪問表示，每一次勞方都喊很高，但到最後都還是要由勞動部拍板定案，所以他認為，無論勞方怎麼喊，都應理性來探討，「當然物價上漲對於薪資有很大的壓力，但資方原物料等生產成本同樣也有壓力存在。
許舒博指出，政府應該運用實際的數據資料，像是通膨率、GDP成長等，去簡算大概需要成長的幅度有多少，進而定義一個規範，讓每一年的基本工資調漲都有規範可循，避免勞團每一次都跟資方在這邊對抗、對立，「這是沒有意義的，這個國家需要安靜一點。」
許舒博補充說道，在合理的範圍內，當然希望資方能夠提高，但是資方的負擔，除了基本薪調漲以外，還有勞健保也要跟著調漲，勞健保裡資方需負擔60％，「因此資方的負擔是相對比較重的」，他說，若是這一塊能調整，「我當然贊成政府調薪」，但不管怎麼調，他希望勞團也不要動動商總、工總的樓下抗爭。