解釋軍演正當性　新華社提裴洛西「竄台」11事實

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例如「七大工業國集團」（G7）外長聯合聲明再次確認維持台灣海峽和平穩定的共同承諾，呼籲中國不得以武力片面改變區域現狀；東南亞國協外長會議也發表共同聲明，要求北京自制並停止挑釁行為；此外包括台灣友邦、理念相近及友台國家等逾40國行政及立法部門聲援台灣。
此外，美副國務卿雪蔓23日會見中國駐美大使秦剛，據 報導，秦剛會後步出國務院時面色略顯凝重，美方也未對外公布會議摘要，而新華社24日以「裴洛西竄台的若干事實」為標題，列出11項「事實」，全文1萬5000字，長篇大論除老調重彈一中原則，並以大篇幅批評美國。
文章引言表示，裴洛西執意竄訪台灣有4個嚴重，包括嚴重侵犯中國主權安全、嚴重損害中國領土完整、嚴重危害台海和平穩定以及嚴重衝擊中美關係政治基礎。
引言批評美方在國際上散布虛假訊息，企圖誤導國際社會對台灣問題的認知，「有必要擺出事實，正本清源，讓美國霸權本質和強盜邏輯無處遁形」。
新華社列出的11項事實包括：一中原則是中美關係的政治基礎，含義清晰、明確；美國國會議員訪台違反一個中國原則和中美三個聯合公報；是挑戰國際社會一中共識的政治作秀和嚴重挑釁；改變台海現狀及挑起危機的是美國和台獨分裂勢力；此事是美國一手策劃和挑起，美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。
此外還有：美國「以台制華」行徑才是破壞台海甚至全球和平穩定的禍亂根源；堅持一中原則的國家是絕大多數；台灣與烏克蘭問題沒有可比性；中國制裁措施合理合法；此事嚴重損害中美關係的政治基礎；中美暫停氣候變化商談，責任在美方。
這篇萬言書批評美國偷梁換柱、瞞天過海，不斷挑戰一個中國原則，且在裴洛西「竄台」後，更夥同盟友發表聲明，妄圖在一中政策的表述中增加所謂適用情形，為今後隨意曲解留下空間。
文章並自曝，中方為防止裴洛西訪台，如何在最大程度的外交努力下仍失敗，包括過去4個月透過各種管道、各層級反覆向美方闡明堅決反對美眾院議長「竄台」的嚴正立場。
此外，據表示，裴洛西「竄台」之前，北京當局更「向美國提出八大領域合作倡議，打出了豐富的對話與合作清單，充分展現中方的合作意願」。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110825