高市警破跨國人蛇　被害人反遭吸收成加害人

國人遭誘騙至柬埔寨事件頻傳，引發各界關注，日前有網友在臉書爆料指出，高雄1名劉姓男子在柬埔寨當地擔任人蛇集團的蛇頭誘騙國人赴柬。還有被害人反遭集團吸收，受害人轉為加害人，高市刑大追查後，發現劉男確實曾於5月出境至柬埔寨，日前高市刑大到劉男住處逮捕包括劉姓男子在內共12人，並查獲大量證物。
1名網友日前臉書發文指控，劉男才是「真正的人蛇」，在柬埔寨貢布波哥山上擔任人蛇集團的人事主管，至今已誘騙200多人赴柬埔寨掏金。網友還指出，被劉男誘騙赴柬之國人都被毒打、囚禁，呼籲政府快點追查。高市警局為避免國人遭騙赴境外受困，由刑事警察大隊統合所屬17個分局及相關單位執行「靖柬專案」，8月22日與鳳山、新興、小港、鼓山、前鎮等分局、刑事警察局偵八大隊、屏東縣警察局刑警大隊共組專案小組，同步執行查緝行動並偵破人口販運組織2件12人。同時也在場查扣手機、社群貼文、護照、存摺等證物，調查後依涉人口販運、妨害自由、詐欺、恐嚇取財等罪嫌先行解送高雄地方檢察署偵辦。
高市警局表示，劉男住在高雄市三民區，外號「羽安」、「安哥」，今年5月就出境前往柬埔寨，目前尚未返台。高雄市刑大透過轄區警員訪查劉男的家屬，不過家屬並不清楚劉男在國外的狀況，只透露劉男平時不太回訊息、也常換手機號，目前僅知他在那邊一切平安。
高市警局掌握情資展開「靖柬專案」，22日兵分多路，分持拘票、搜索票兵分多路逮人，查獲「安哥」旗下王姓幹部，以及被害反被吸收的葉女及其姊妹閨蜜郭女，據調查，「安哥」集團採一條龍服務，懷抱掏金夢的台灣人找上門後，再由郭女等人負責機票、護照，將被害人運至柬國「波哥山」園區。
高市警局指出，劉男唆使組織成員在臉書、IG等社群平台上，張貼炫富照片、散布工作、旅遊等假訊息，誘騙台灣人前往柬埔寨，誘騙至柬埔寨後，被害人將被限制自由，若被害人未達工作要求或企圖逃跑，則將被言語恐嚇、毆打、囚禁，最終進而向被害人在台家屬要求給付贖金。
不過，葉女自稱今年7月被高薪「電腦打字員」境外徵才所騙，付贖1.5萬美金才順利返台，不過，警方查出她反被「安哥」吸收，返台抓交替，從被害人變嫌疑人，檢警將擴大清查其他受害人，再報請刑事局、外交部共同營救。