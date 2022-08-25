限電再延長！乾旱、高溫持續　重慶今仍未恢復供電

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然而，今天已是25日，當地的供電狀況似乎還未復常，中國西部最大鋼鐵企業，攀鋼集團，旗下子公司釩鈦透露，重慶子公司已收到通知，將繼續停產，具體恢復時間則以重慶市有關部門通知為準。
報導提到，在攝氏40度的持續高溫下，川渝地區損失不少農作物，森林野火頻傳，購物中心營業時間被限縮，並影響了包括電池製造商、太陽能電池板設備製造商在內的各行各業。儘管中國國家預報本週二開始將高溫警戒級別從紅色下調至橙色，但預計直到週末為止，重慶、鄰近四川和長三角的部分地區，氣溫仍將超過攝氏40度。
由於四川有約80%的電力都是依賴水力發電，而不斷下降的水位，迫使發電機運行速度遠低於正常容量。中媒《每日經濟新聞》指出，中國有些地區的熱心民眾都在喊要給四川「送點電」，但要面臨的技術困難頗多。首先，四川的電本身「就是水做的」，根據全國能源和電力總體流向，四川位於「西電東送」通道首端，其豐富的水電主要送電方向，除了重慶，還有華中和華東地區，今年卻遭遇罕見乾旱，水位比歷史同期少了一半，水電發電量降幅達50%，但電量的開發和消納，省內、省外有固定分配比例，即使是在自身缺電情況下，四川仍需外送履約，雖說外送電量應該會有所調減，但是也不能完全降低或沒有。
此外，雙向輸電通道太少，目前「少送」和「調入」通道都已經是滿負荷運轉狀態，過去多年四川一直是以「送出」為主，本身「送入」的空間不大，輸入通道都滿負荷運轉前提下，不是說有電網就能送電進去，「送」的空間也需要提前投資、佈局。
目前，中國國家能源集團煤炭經營公司採用多種形式落實資源和運力，緊密協調陝西、甘肅、新疆區域煤炭入川渝事宜，進一步加大國鐵請批車數量，以自產煤、貿易煤等多種煤炭來源，結合供應的方式，保障川渝區域電廠用煤需求；中國國家能源集團四川公司並成立保供應急指揮部，以各級責任人24小時駐企值班、駐廠包保、駐礦催煤、駐站保電等形式，保障15家發電單位46台在運機組高負荷運行。