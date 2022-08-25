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中市農地重劃界樁移位　被迫拆屋還地

▲議員蕭隆澤指出，5、60年代的農地重劃區，發生多起界樁移位爭議，被告上法院，要求拆屋還地，民怨四起。(圖／柳榮俊攝2022.8.25)
▲議員蕭隆澤指出，5、60年代的農地重劃區，發生多起界樁移位爭議，被告上法院，要求拆屋還地，民怨四起。(圖／柳榮俊攝2022.8.25)

記者柳榮俊/台中報導

2022-08-25 14:50:39

台中市議會今(25)日進行交通地政委員會業務質詢，市議員蕭隆澤指出，台74線北屯段、潭子段高架橋下有多處閒置空間，建議闢建停車場或多元利用，交通局允諾擇期會勘評估可行性。另外10多名農地重劃的地主陳情，因界樁移位遭鄰地所有權人告上法院，被迫拆屋還地，民怨四起，對此地政局承諾建立找補機制，盼維持現況，避免不必要的訴訟。

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蕭隆澤表示，他日前參加神岡區三角里里民大會，會中鄰長反映小黃公車脫班，有學生要搭車上課，準點到站牌候車，結果小黃公車提早跑了，延誤學生上課時間。


對此，交通局長葉昭甫表示，小黃公車均配備GPS定位，將查明司機有違反相關規定。


蕭隆澤說，當今土地寸土寸金，一地難求，但環中路潭子段、北屯段，以及環中東路潭子段等高架橋下有多處閒置空間，僅鋪碎石或種草皮，建議闢建停車場或多元利用。上述路段住宅、工廠密集，路旁大車小車停滿滿，影響出入視線與安全，若增設停車場，不僅活化閒置空間，達到地盡其利，也讓市民朋友方便停車，相信會獲得好評。


葉昭甫說，台74線高架橋下空間分屬建設局或公路總局權管，若地方有需求，將擇期邀集市議員、里長等相關單位會勘，評估闢建停車場可行性。


蕭隆澤提到，早期560年代的農地重劃區，發生多起界樁移位爭議，最近接獲10多名地主陳情，因旁鄰界樁移位，被告上法院，要求拆屋還地，民怨四起。蕭隆澤認為，似乎有集體移位跡象，要求地政局探究原因，有無配套措施可以協助土地所有權人解決不必要的糾紛？


對此地政局長吳存金表示，對於界樁移位個案或整體案件，會進行了解；若發生界樁移位，最好是能維持現況，承諾會建立找補機制，避免土地所有權人私權損失，避免不必要的訴訟。

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