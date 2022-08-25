台中熱氣球嘉年華開跑　把握暑假尾聲來體驗

台中熱氣球嘉年華今(25)起至8月28日連續四天於石岡區土牛運動公園登場，7場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、華麗煙火及光雕噴火秀等精彩表演，歡迎民眾來拍照打卡。市長盧秀燕出席開幕表示，109年首次在山城舉辦熱氣球升空活動，吸引近10萬人次參訪，今年再度強勢回歸並擴大規模，歡迎民眾把握暑假尾聲前往體驗，也可規劃遊覽，體驗台中石岡好風情。





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盧秀燕今早率先體驗熱氣球升空，她開心地說，台中熱氣球嘉年華已成為中台灣最受矚目的特色活動之一，今年除有3顆熱氣球可體驗升空，現場更展出超Q萌的「加菲貓熱氣球」，及石岡在地吉祥物「水滴寶寶」的迷你熱氣球，圓嘟嘟的造型療癒指數破表，今下午還有11顆熱氣球登場，「大朋友帶著小朋友來體驗一定很好玩！」





民政局長吳世瑋說明，台中山城風景明媚擁有許多著名景點，包括全國網路票選中人氣很夯的東豐綠自行車綠廊，從豐原區出發有最美玻璃屋冰店的200days及懷舊復古的榮町雜貨店等景點；來到石岡區則有百年日式穀倉、人氣最夯的零蛋月台、情人木橋園區，及現正熱展中的紫見石岡浪漫花漾裝置藝術展；最後來到東勢區，有充滿客家文化特色的客家文化園區，每周末榕樹前廣場有東好市集，集結優質攤商提供遊客好吃又好玩的服務。



此外，新社區的古堡莊園、薰衣草森林、安妮公主花園；東勢區的東勢林場及東勢林業文化園區；石岡區的五福臨門神木、電火圳生態步道及挑夫古道；豐原區公老坪教育休閒農場，都是相當適合親子安排自然生態之旅的絕佳景點，民眾可以把握暑假尾聲，感受台中山城美好風光。





石岡區長劉素幸表示，這次熱氣球繫留升空體驗，以繩索固定熱氣球「定點升降」，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，活動採現場排隊購票，每張票均一價500元，活動前半小時開始售票，原則每場限量150張，搭乘時間約4至6分鐘，一次(趟)可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。體驗共規劃7場，上午場為8月26日至28日每日上午5時至7時30分；下午場為8月25日至28日每日下午4時至6時30分。





劉素幸指出，除熱氣球升空體驗外，明日下午4時至6時結合逍遙音樂町，將邀請到雙金歌王沈文程及在地團體帶來精彩表演；另27日還有水資源宣導音樂晚會，邀請麋生、八三夭等歌手團體登台表演，結合夜間光雕噴火秀及600秒煙火秀，將璀璨閃耀大甲溪畔，帶給熱氣球迷絕佳的聽覺與視覺饗宴。



