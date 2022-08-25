限時3天！全家大杯拿鐵買1送1 7-11蘋果氣泡咖啡2杯99元
迎接開心周末，兩大超商7-11、全家都發動優惠小確幸。7-11周末例行的「超值五六日」登場，兩款韓系冰棒買一送一，完熟蘋果氣泡咖啡2杯99元也是直逼半價；APP行動隨時取同步加碼開學季，多款現煮飲品享買8送4。全家也在每周五、六、日推出「康康5」活動，明（26）日起一連三天，霜淇淋、雪糕、酷繽沙以及大杯經典拿鐵都是買一送一。
迎接下周開學季，喝杯咖啡收心，OPEN POINT行動隨時取自明（26）日起至8月31日一連6天，包括特大杯拿鐵、大杯美式、精品美式、黑糖珍珠撞奶、現萃茶四季春純奶青／經典純奶茶等，指定組合、同品項皆買8送4，等於全是6.7折，對於處於咖啡荒的人來說，是可以補充入手的時機，每位會員限購2組。
而限定周末三天的「超值五六日」，8月26日至8月28日在7-ELEVEN實體門市發動優惠，瑞穗鮮乳雪糕買2送1，韓國熊津米漿／青梅冰買1送1，乖乖椰子／五香餅乾第2件10元。現煮飲品共有3款促銷，喝特大杯完熟蘋果氣泡咖啡最划算，單杯原價要85元，2杯99元等於是5.8折。
全家明（26）起限時3天推出久違的大杯經典拿鐵（55元）買一送一，採發放小白單兌換模式，第二杯持小白單於下周（8/29至9/4）在原店兌換，平均單杯28元。每周限定五六日的「康康5」活動，8月26日至8月28日在門市買南方之星生啤酒（79元），單件特價55元；質上雪糕微苦焦糖歐蕾、經典黑炫拿鐵酷繽沙、味丹竹炭水是買1送1，午后時光重乳奶茶買2送2。此外，使用全盈+PAY另可享霜淇淋不限口味買一送一。