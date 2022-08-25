接見日本兩岸學者訪團　蔡英文盼：台日攜手促進繁榮

總統蔡英文今（25）日上午接見「日本東京大學『兩岸關係研究小組』松田康博教授訪問團」時強調，台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因為壓力和恫嚇而改變。蔡英文並期盼，民主國家攜手合作，共同維護區域的安全，台日持續在各領域深化交流合作，一起促進印太區域的自由開放及穩定繁榮。
蔡英文指出，台灣研究是以台灣為主體的學術研究，是一個不論在學術上或實務上，都具有高度挑戰的工作。松田率領的團隊，不只對台灣的歷史、政治、經濟，有深入的探討，在兩岸關係上，也有很多的著墨。她要向訪團成員致意，期盼日本的學者能夠持續這樣的努力，讓台灣研究受到更多的重視。
蔡英文提到，這幾年來，台灣和日本不僅一起對抗疫情的挑戰、威權主義的擴張，更讓大家深深體認到國際民主陣營團結的重要性。她也再次感謝日本政府，近年來在許多的重要場域，強調對台海和平穩定的重視。
蔡英文說，大家都看到，中國近期在台灣周邊進行軍演，對區域安全帶來嚴重威脅。她要再次強調，台灣捍衛主權及守護民主自由的決心，絕不會因為壓力和恫嚇而改變。
蔡英文強調，台灣身為國際社會負責任的一員，不會挑起事端或升高衝突。她期盼民主國家攜手合作，共同維護區域的安全，也希望台日持續在各領域深化交流合作，一起促進印太區域的自由開放及穩定繁榮。