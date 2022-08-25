共軍無人機入侵金門　專家：可用防空氣球干擾飛行

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對於國軍而言，較麻煩的是外離島地區身處前線，距離中國大陸相當近，在未交戰狀態下是否該開火處理是有所顧忌，例如在海上無人機飛行距離超過步槍射程，是否該動用多人操作武器，反而會產生許多連鎖效益；若是確定進入陸地上空，國防部可以考慮授權給當地指揮官處置，用輕兵器向無人機射擊驅離。不過，對付無人機較有效措施還是用干擾方式。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，國軍的輕兵器其實可以對付無人機，但是選擇不採取「硬殺」方式，只能用灰色威脅措施發射信號槍的方式驅離。目前看來中國騷擾的無人機都是民用版本，中科院的無人機防禦系統可以阻斷無人機的傳輸數據鏈，主要干擾2.4GHz頻率，讓無人機受干擾後返回出發地。
蘇紫雲表示，國防部向中科院採購的無人機防禦系統要明年才能交付，這段時間的空隙可以有兩種應變方案。一是向警政機關調借可攜式干擾槍，警政署採購這些干擾槍主要用來防護基礎關鍵設施，雖然國安局與空軍都有採購無人機干擾器，但是向警方商借較不會影響戰備。
蘇紫雲表示，另一方案是引進防空氣球，二戰時期英國就廣泛使用，冷戰時期防空氣球也用來干擾低空飛行的巡弋飛彈與直升機，迫使飛行器必須拉高高度，增加雷達偵測的機率，不論是四旋翼或是六旋翼的空拍機，它只要碰觸到防空氣球的金屬線，無人機可能就會失效了，建置防空氣球只需要幾千美金，成本相對低廉，能夠讓對方無人機產生一點嚇阻效果。