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共軍無人機入侵金門　專家：可用防空氣球干擾飛行

▲中國社群媒體近期流傳一張無人機拍攝金防部官兵崗哨的照片。（圖／翻攝自微博）
▲中國社群媒體近期流傳一張無人機拍攝金防部官兵崗哨的照片。（圖／翻攝自微博）

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-25 16:47:332022-08-25 16:50:55

共軍無人空拍機入侵金門二膽島，國軍僅能丟石頭驅離，畫面曝光引起民眾質疑國軍反制無人機裝備不足。專家建議可以向警方商借干擾器外，也可使用防空氣球（Barrage Balloons）干擾無人機飛行。

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國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，中共無人機騷擾外離島是要測試國軍反應，了解國軍應處的意涵，同時也透過騷擾持續性地施壓，若在發動入侵前幾個小時出動無人機，也可以確認敵人陣地的狀況，可以作為發動攻擊的參考。

對於國軍而言，較麻煩的是外離島地區身處前線，距離中國大陸相當近，在未交戰狀態下是否該開火處理是有所顧忌，例如在海上無人機飛行距離超過步槍射程，是否該動用多人操作武器，反而會產生許多連鎖效益；若是確定進入陸地上空，國防部可以考慮授權給當地指揮官處置，用輕兵器向無人機射擊驅離。不過，對付無人機較有效措施還是用干擾方式。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，國軍的輕兵器其實可以對付無人機，但是選擇不採取「硬殺」方式，只能用灰色威脅措施發射信號槍的方式驅離。目前看來中國騷擾的無人機都是民用版本，中科院的無人機防禦系統可以阻斷無人機的傳輸數據鏈，主要干擾2.4GHz頻率，讓無人機受干擾後返回出發地。

蘇紫雲表示，國防部向中科院採購的無人機防禦系統要明年才能交付，這段時間的空隙可以有兩種應變方案。一是向警政機關調借可攜式干擾槍，警政署採購這些干擾槍主要用來防護基礎關鍵設施，雖然國安局與空軍都有採購無人機干擾器，但是向警方商借較不會影響戰備。

蘇紫雲表示，另一方案是引進防空氣球，二戰時期英國就廣泛使用，冷戰時期防空氣球也用來干擾低空飛行的巡弋飛彈與直升機，迫使飛行器必須拉高高度，增加雷達偵測的機率，不論是四旋翼或是六旋翼的空拍機，它只要碰觸到防空氣球的金屬線，無人機可能就會失效了，建置防空氣球只需要幾千美金，成本相對低廉，能夠讓對方無人機產生一點嚇阻效果。

▲中科院研發的無人機干擾器，可干擾無人機常用的GPS與ISM訊號，在搜索範圍內發射干擾電波，可有效使無人機失去控制與衛星訊號。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.5.28）
▲中科院研發的無人機干擾器，可干擾無人機常用的GPS與ISM訊號，在搜索範圍內發射干擾電波，可有效使無人機失去控制與衛星訊號。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.5.28）

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