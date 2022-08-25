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殉職警大姊痛批「欺上瞞下」害死人！明德外役監致歉了

▲台南殺警案的林姓兇嫌，經查出為「明德外役監」之逃獄犯。（圖/翻攝畫面）
▲台南殺警案的林姓兇嫌，經查出為「明德外役監」之逃獄犯。（圖/翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-08-25 15:47:00

台南殺警案震驚社會，二位員警凃明誠、曹瑞傑22日獲報民眾機車失竊，追查到台江大道與北汕尾三路的公墓時，雙雙遭割喉殉職，犯嫌林信吾更被查出是明德外役監脫逃受刑人；今（25）日凃明誠大姐在殯儀館面對媒體時，情緒相當激動，痛批典獄長杜聰典「欺上瞞下」，也向廢死團體飆罵「都給我滾去十八層地獄！」對此，獄方和廢死聯盟都回應了，明德外役監致歉但強調沒有欺上瞞下，廢死聯盟執行長林欣怡則說司法程序進行中的個案，不便表示意見。

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▲台南2名員警疑在追緝逃犯時受到重傷，後續送醫仍搶救不治，出勤攜帶的「槍、彈匣」也都尚未尋獲。（圖／記者爆料網）
▲台南2名員警調查民眾機車失竊案，卻不幸雙雙殉職。 （圖／記者爆料網）
今天上午立法院長游錫堃到殯儀館上香，凃明誠的大姊面對媒體訪問，難掩悲憤情緒，哭喊「他們是血流光死掉的！」她痛批法務部、矯正署長的所作所為，每步都在踐踏每一個受害遺屬的心，也抹滅了每一個基層執法人員的力量，「請你們不要再講輕飄飄的官場文章」，更點名明德外役監典獄長杜聰典，怒斥他「欺上瞞下」，質疑「你知恥嗎？有沒有歉意啊？」最後也向廢死團體表示，「這一句話是我代表受害遺族的心情講的，代替每個晚上流眼淚睡不著的受害者，廢死團體都給我滾去十八層地獄。」

對於殉職警家屬的怒火，明德外役監副典獄長江振亨表示，對家屬表達最深的哀痛跟歉意，譴責林信吾的惡行，但也澄清獄方沒有欺上瞞下，相關作為都是依法行政。

而廢死聯盟則重申，不會針對調查中、進行中的個案作任何評論和表示意見。（編輯：倪浩軒）

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