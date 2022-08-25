《全明星4》陳妤自嘲沒天分 挺舊傷參戰「靠3點撐下去」
節目《全明星運動會》第四季人氣隊員陳妤，近年以主演的電視劇《我們與惡的距離》、賣座愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》受到矚目，沒有體育背景的她，近來接受專訪，談到參與節目的契機，她透露自己一直很喜歡運動，但卻很少有運動的照片和影像，「如果在運動中拚命又自由的樣子可以被記錄下來，我覺得是很棒的事情。」也坦言跟公司討論許久是否要參加，最後認為疫情讓很多事情變得不確定，所以想試就試，決定參加，「也想要提升自己的心理素質，變成更溫柔、更強大的人。」
問及對哪個運動最有壓力？陳妤自嘲：「很多項目都偏沒天分，所以沒有最害怕的項目，但好像也沒有最有信心的。」坦言自己偏平衡型選手，最喜歡的是持拍類的運動，由於腰有舊傷，透露會特別注意暖身與收操，並在運動時保持專注、意識自己身體狀態，就比較不會一直想受傷的事情。
和哪個隊友最有默契？陳妤說：「每週都有不同的火花，我自己都覺得很神奇！」而她這次被分到錢薇娟帶領的藍隊，她表示每週都對領隊有新發現，「錢姐很神奇，相處時間有限，但她都可以快速看見每個人的問題。」希望觀眾每週鎖定收看節目，才能感受這次隊友和領隊共同創造的奇蹟。
※【NOWnews 今日新聞
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