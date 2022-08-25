iPhone 14隱藏新功能露餡？蘋果發表會邀請函主題藏玄機
蘋果今(25)日凌晨正式發出邀請函，將於美國時間9/7上午10點舉辦，台灣時間約在9/8凌晨1點，同樣採用線上舉辦。本次以「Far out」為主題，邀請函設計以星空為主題，利用星光勾勒出蘋果LOGO。雖然蘋果官方尚未公佈相關新品訊息，但光是發表會的邀請函，已經可以讓各路大神拆解其中的秘密，其中隱藏著iPhone 14重要功能，例如可能有讓螢幕永遠顯示時間、日期，擁護不用再喚醒螢幕就能看到。
本次活動主題以「Far Out」為名，搭配星空代表遙遠的外太空，根據《彭博社》相關人士爆料，蘋果計劃 iPhone 14 支援兩種低軌道衛星通訊功能，內部研發 iPhone低軌衛星通訊代號為「Stewie」，當用戶在緊急狀態下失去行動網路時，會自動連上低軌道衛星，或是透過SOS緊急服務功能傳送給緊急救援電話，或是透過「訊息」發送求救訊號。
另外，之前就有開發者發現，測試版發現 AOD 隨顯功能，但AOD 隨顯功能可能只會在 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max讓螢幕永遠顯示時間、日期、小工具等資訊，用戶不需要喚醒或點亮螢幕就能查看資訊。
同時發表會上主視覺，背景全黑搭配點點的光芒，感覺就像是抬頭看天上的星空、銀河一般，被解讀為今年的iPhone 14會提升天文攝影，預計能夠在低光源環境下，搭配內建「星空攝影」模式，能讓 iPhone 自動拍攝月亮或星星。