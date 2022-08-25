台中房思琪案像極台劇《我願意》　女議員籲挺遲來MeToo

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民進黨立委范雲23日提出4項主張，呼籲改革制度、加重刑罰，並修正《刑法》將未成年性侵被害人追訴期自成年起算。同日有大幾屆的學姊與人本聯絡，指被害人描述的手段，「跟當年黃師對我的手段八九分像，只是我受害歷程沒這麼長久，但我的隱匿與姑息，似乎磨練了狼師的手段」。
受害學姊透過人本發表公開信，呼籲黃姓校長承認罪行，「悔改才會讓你自由，對身邊的人傷害最小，也讓受害者自由。」人本擔心黃姓校長從當老師時成立的「資優家族」，到後來的「數學小老師」制度，都成為他藉機下手的機會。張家銨則要求市府成立專案小組，教育局宣佈提供上班時間的電話04-2526-0040，做為檢舉專線。
被害人A小姐的好友昨投書媒體，詳述多年之後讀到《房思琪的初戀樂園》，赫然發現「她們連用語都一模一樣，和高一時聽到的情節如出一轍」、「她所說的『交往』，很快就變質成單向操控。洗腦她『背叛我的下場會很慘』。」、「他做了各種恐怖情人會有的舉動，這個情人是對她握有權力的國中老師、而她還未成年。」
好友透露，A小姐一直羞於面對的國中同學，在事件爆發後一個個浮出水面給她支持，慢慢抹平A小姐20幾年來覺得自己羞恥、骯髒、不光彩的傷痕。張家銨今（25）日在臉書分享這些日子的心情，幾度講到哽咽。
張家銨說，自己受理該案陳情時，驚覺和前陣子看的台劇《我願意》，情節非常類似，只是場域從校園換成宗教團體，劇中以信仰之名行性侵之實，從情緒勒索到操弄人際關係，讓被操控者心中恐懼、產生壓力及無助感。
張家銨說，有網友質疑A小姐「20年後才爆出，是否有其他意圖？」她舉澳洲皇家調查委員會2017年的一份報告指出，涉及到社會壓力、家庭壓力、自身重新面對事件的心理恐懼等，受害者平均花24年才能首次說出受害經歷，網路上的胡亂猜測，無異於是對受害者的2次傷害。
一週來，張家銨也看到許多人願意站出來，有民眾匿名、公開訴說發生在自身的經驗，主事者如何利用權勢、不對等關係逼自己就範。她感慨很多時候，犯罪行為持續的癥結，在受害人沒集結起來，因此決定再度站出來發聲：「A小姐不是唯一受害者，黃姓校長也不會是個案，如果你心裡很受傷，我們會保護你，請你站出來。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110