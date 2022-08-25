中市電子支付繳停車費　議員：不便民

台中市交通局近來大力推動線上、電子支付繳停車費，市議員陳淑華、邱素貞等質詢指出，近期發現持停車繳費單去繳費，竟然碰到困難，沒辦法直接繳費，要手機掃 QR code 或得上電子平台列印繳費單才能繳費。讓民眾多了好幾道手續，這樣叫做便民嗎？簡直是製造民眾的困擾。交通局說，新式停車單 ( 藍單 ) 則利用地磁偵測停車時間，線上結算停車費，繳費單上也設有專用 QR-CODE 可利用手機掃碼繳費。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳淑華表示，市府宣稱為了要讓民眾綁定線上或電子支付直接繳交停車費，請問在場那位局處長、科長有辦理繳納停車費 app 綁定的？結果在場只有交通局長及停管處長、觀光局局長及副局長四位綁定。

陳淑華痛批，繳個費還要搞的這麼複雜，簡直就是麻煩製造者，推廣線上、電子支付好像是好事，但民眾質疑市府為何要取消一次性繳費的方式？這是讓民眾方便嗎？現在台南還有停車柱的使用，依方法停好車，直接辨識車牌、直接停車柱繳費、無紙化、直接離開。

陳淑華說，線上、電子支付雖然很好，但整個設計還是需開單，卻取消直接掃描停車單，不符民眾使用習慣，抱怨連連、政策應該調整。陳淑華說，多元的支付方式才是便民，過於單一支付設計是擾民，推線上支付是很好，但請回復並讓民眾可以直接繳費，讓所有民眾自主選擇支付方式。

交通局指出，若民眾不便使用手機掃碼，也可利用超商多媒體機 ( 如 iBon) 查詢列印繳費單後臨櫃繳費，或可利用停管處網站或「台中交通網」 app 查詢並繳納停車費用，藉由多元繳費管道供民眾選擇，交通局也將持續宣導新式停車單繳費方式，符合時代趨勢，也兼顧民眾便利性。