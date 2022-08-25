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蝦皮購物9.9超級購物節開跑！攜LUXGEN送百萬汽車禮包

▲蝦皮購物「9.9超級購物節」攜手國民汽車品牌LUXGEN祭百萬汽車大禮包！邀你輕鬆入主豪華休旅車。（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「9.9超級購物節」攜手國民汽車品牌LUXGEN祭百萬汽車大禮包！邀你輕鬆入主豪華休旅車。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-08-25 16:30:00

今（2022）年蝦皮購物「9.9超級購物節」攜手國民汽車品牌LUXGEN祭出豪送「百萬汽車禮包」活動，只要領取全站0元起免運券再玩寶箱遊戲，就有機會以0元將百萬汽車禮包帶回家，讓您輕鬆入主最多功能的豪華休旅！為了炒熱站上買氣，「9.9超級購物節」優惠不間斷，除了會送出6張0元起免運券外，即日起提前領取不只可以抽百萬汽車禮包，還有價值35000元的iPhone14購物金、AirPods Pro等你帶走！作為下半年電商首檔購物季前哨戰，蝦皮購物8/26-9/9破天荒於蝦皮直播連續15天，豪灑總計99萬元的全站購物金、15大品牌還會天天接力直播，祭出7折起優惠回饋所有用戶，眾多限定優惠等你上線瘋搶！

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打破以往購車需四處比價的困擾，國民汽車品牌LUXGEN便於8/1先行在蝦皮商城開設品牌旗艦館，提供5款車系線上下訂服務，讓消費者不用再出外人擠人，即可輕鬆在家下單！蝦皮購物致力拓展意想不到的夥伴合作，藉由檔檔新鮮的異業合作話題，讓線下潛在用戶以更多元渠道來認識蝦皮購物。此次「9.9超級購物節」攜手LUXGEN力推「百萬汽車禮包」活動，8/26起至9/9領取免運券玩寶箱遊戲就抽「汽車抽獎券」，蝦皮購物將在9/9當天晚上9點透過蝦皮直播抽出百萬禮包的幸運得主，讓你直接開走0元汽車！

8/26-9/9 以1蝦幣即可抽LUXGEN限量周邊禮包，酒精瓶、口罩、帽子一應俱全（共計100組）。8/26-9/9 至全台LUXGEN生活館/服務廠，即可得限量蝦皮刮刮樂，並有機會帶走「蝦皮購物新戶好禮」或「蝦皮商城滿10000元折5000元優惠券」。8/26-9/9下單購車大禮包，並於15日內至LUXGEN指定生活館，完成汽車買賣契約書簽訂，就有機會獲得蝦皮商城消費滿10000元現折5000元的優惠券（共計10名）

▲下半年電商首檔購物季開跑！蝦皮購物「9.9超級購物節」祭6張全站0元起免運券，再豪灑總值99萬元的購物金。（圖／品牌提供）
▲下半年電商首檔購物季開跑！蝦皮購物「9.9超級購物節」祭6張全站0元起免運券，再豪灑總值99萬元的購物金。（圖／品牌提供）
蝦皮購物「9.9超級購物節」免運秘笈懶人包

即日起至9/9即可領全站免運券，大方祭出每人6張：其中1張限定9/9凌晨0-2點使用（前15分鐘0元免運，其後時間則99元免運）；剩餘5張9/9全時段皆可享99元免運！8/26-9/9加碼天天祭0元免運券，上線皆有機會領取，限9/9 當天0點、12點使用，先用先贏！即日起-9/8前預領免運券，不僅可以拿到消費滿百就可折99元的全站購物金，還可以抽價值35000元的iPhone14購物金！

領完免運券後別急著離開，即日起-9/8前預領免運券再玩汽車寶箱，不僅週週抽AirPods Pro外，9/9當天晚上9點還會抽出LUXGEN百萬汽車禮包的幸運得主！

蝦皮購物「9.9超級購物節」搶先送優惠，不只祭出每人6張0元起免運券，讓你買不停！ 8/26至9/9期間，蝦皮直播連續15天豪灑近百萬全站購物金，人人能領用完為止！更力邀15大品牌接力直播狂歡，破盤最高7折起，直播期間天天再加碼0元免運券大方送，讓你無痛下單，快速清空購物車！

8/26-9/9於蝦皮直播節目內提前領取全站購物金，全站消費滿199元折20元，限9/9當日使用，每人限用1張。8/26-9/9收看蝦皮直播，累積3天、6天、9天（每天需收看5分鐘才可計入），登記即可抽300、600、999全站蝦幣。期間下單最高再抽價值24,499元的iPhone13。8/26-9/9 15大品牌接力直播，必買夯品最低7折，觀看直播還有機會再得0元免運券！

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