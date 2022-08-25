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明晚鬼門關！別拜「9水果」小心犯禁忌　說4句話恐被纏上

▲命理專家楊登嵙提醒，鬼門關前千萬不要拜「9種水果」，更提點祭拜時的禁忌需特別注意。（示意圖／翻攝pixabay）
▲命理專家楊登嵙提醒，鬼門關前千萬不要拜「9種水果」，更提點祭拜時的禁忌需特別注意。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-25 16:22:362022-08-25 16:24:29

農曆七月即將結束，明（26）日正是鬼門關的日子，通常在鬼門關前會準備一些供品祭拜，送「好兄弟」們回陰間。對此，命理專家楊登嵙提醒，鬼門關前千萬不要拜「9水果」，更提點祭拜時幾項禁忌需注意。

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命理專家楊登嵙建議，公司行號或住家門口要祭拜好兄弟時間，最好選在下午1點後5點前，供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類，也可以準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。

▲原PO說，最近中元普渡，家家戶戶都在拜拜，但他覺得「拜拜是陋習」，並點出2大關鍵，貼文一出，網友戰翻。（示意圖／取自pixabay）
▲命理專家楊登嵙提點鬼門關幾大禁忌。（示意圖／取自pixabay）
倘若祭拜水果，則以蘋果、梨子、柿子等當季水果為主，而水果挑選上也有幾項禁忌須知：

1、「鳳梨」不可，閩南話為「旺來」，豈不是一個接一個過世。

2、「香蕉」不可，閩南話為「招」，招來，豈不是招來過世，跟往生者一起走。

3、「香蕉」、「李子」、「梨子」或「鳳梨」因有「招你來」諧音，也要避免齊全。

4、「葡萄、荔枝、龍眼、香蕉」不可，因為這些水果都是一整串，有「死一整串」的忌諱，擔心家中有人跟往生者走，豈不是一個接一個過世！如果要祭拜好兄弟，將其剪開就沒有關係。此外，以上這些水果，拿來祭拜神明則沒有以上禁忌，反而好事接著來！

5、「芭樂、蕃茄」不可，若連籽一起吃下，種子不易消化，會隨糞便排出，加上以前衛浴設備和習慣不佳，人們常隨處在草地拉屎，故老一輩的人會認為「芭樂是由糞便排出的種子所生長的果實」，若拿來敬拜拜，對神明是非常不敬也不潔。但現在經濟進步，衛浴設備及生活習慣良好，就沒有這些問題。另外，做生意收支票的廠家也不用芭樂祭拜，以免收到「芭樂票」，收到跳票。

▲網友指出夜市或廟會常見的螢光色醃製芭樂，最近越來越少見。（示意圖／翻攝pixabay）
▲楊登嵙點出幾大水果，不適合在鬼門關前祭拜時出現。（示意圖／翻攝pixabay）
楊登嵙說明，燒給普渡公的金紙要準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金，燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。

楊登嵙提到，在關鬼門拜拜時要注意，千萬不能說到「留」、「明年再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來，對你抱有期許和期待，莫與好兄弟結緣。此外，若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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