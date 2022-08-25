避免新住民吃虧上當　移民署宣導消費權益

鑑於在台新住民人數已逾57萬餘人，花蓮縣的新住民人數亦達8,000人，為增進新住民消費資訊，確保新住民消費生活品質及保障消費權益，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站於今(25)日上午舉辦新住民家庭教育暨法令宣導活動，特別邀請花蓮縣政府消保官危正美蒞站宣導「消費者保護」相關法令知識，以解決新住民日常生活消費時可能遭遇之困擾與需求。
消保官首先告訴新住民朋友「法律只會保護懂法律的妳（你）！」大家從異國來到台灣，一定要當個聰明的消費者，避免發生消費糾紛。而消費爭議處理可分為「事前諮詢」及「事後處理」。遇有任何消費問題，可撥打全國消費者服務專線1950，各地方政府消費者服務中心亦有專人提供專業的諮詢服務。消費爭議發生時，可以直接先向業者申訴，要求解決，如無法獲得合理解決，可以撥打1950向各縣市政府消費者服務中心提出申訴，或向民間的消費者保護團體，如消基會或台灣消費者保護協會等申訴。若再無法解決，還可以向縣市政府的消保官申訴、消費爭議調解委員會申請召開調解會，調解雙方的消費爭議糾紛；如果還是無法達成和解的話，就要考慮是否採取訴訟（向法院）的方式爭取你的權益！
來自越南的阿嬌分享自己的消費經驗，她說因疫情宅在家，沒事就網購，有次收到超商取貨通知，但想不起買什麼，抱著「先領再說」的心態前往取貨，回家拆封才發現，不是自己訂的貨，但已付錢，不知打了多少電話，都找不到寄貨來源，又不敢告訴先生，只能自認倒楣。消保官特別提醒這就是典型的「幽靈包裹」詐騙，網購收貨前，要先確認內容物，若是不明包裹，應該直接拒收。
花蓮縣服務站表示，最能保護消費者的是消費者本身，有正確消費觀念及知識，才能避免或減少吃虧上當。新住民亦可至內政部移民署「新住民培力發展資訊網」充實各項消費知能。另外特別提醒新住民，中秋佳節將屆且邊境逐步開放，為防範非洲豬瘟等境外重大動物傳染病入侵我國，入境時切勿攜帶或以快遞及郵包寄送含肉月餅及其他動物產品，違規者最高將處以新臺幣100萬元罰鍰，如罰鍰無法當場繳清者，移民署將拒絕入境。希望所有新住民都能齊心努力防堵非洲豬瘟入侵，共同守護美麗家園。