羅美玲邀新住民觀看！徘徊年代電影座談會內容超豐富

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羅美玲委員表示，早年社會風氣對「外籍配偶」極不友善，加上尚不健全的社福體制，失婚婦女生存尤其困難，即使時代變遷，新住民的處境有所改善，但距離互相理解與尊重仍有一大段路要走，張導演以不同的視野審視台灣的過去，讓觀眾認識移民的真實樣貌，希望人們無論出身，都能肯定並接納彼此，在這塊土地安然紮根。
片中使用大量越南語，細膩呈現越南地區不同口音，兩位主角經歷也值得一書：飾演阮文慧的阮安妮是台灣第一位越南裔的歌仔戲演員，她隨越南馬戲團赴台演出時，與歌仔戲結緣而落腳台灣；羅委員6年前安排在南投放映紀錄片《神戲》，即是講述她的故事。飾演裴秋蘭的阮秋姮是首位擔任國慶典禮主持人的新住民，大學來台留學，後與丈夫經營網路頻道《越南夯台灣》，介紹台越文化，並出版越南語教學書；去年主演改編越南新娘經歷的連續劇《飄洋過海來愛你》，入圍金鐘獎最具潛力新人獎。
張騰元導演就讀世新廣電系時，因緣際會接觸到移民，啟發他思索相關議題，他以新住民為主題拍攝畢製短片，後進入東南亞文字報刊《四方報》任職，策劃東南亞展覽，還遠赴越南進行田野調查。《徘徊年代》是他推出的首部商業長片，入選台北電影節、釜山影展、美國聖地牙哥亞洲電影節、大阪亞洲電影節等國際影展，台灣已於7月22日上映。