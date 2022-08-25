COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

羅美玲邀新住民觀看！徘徊年代電影座談會內容超豐富

▲立委羅美玲8月21日在南投戲院舉辦《徘徊年代》電影座談會。（圖／南投縣政府）
▲立委羅美玲8月21日在南投戲院舉辦《徘徊年代》電影座談會。（圖／南投縣政府）

記者賴正琳/綜合報導

2022-08-25 17:57:00

今年8月有一部新住民主題電影將在南投登場，該片透過兩個世代的新住民交會來探討認同問題，在國際影展大放異彩，立委羅美玲8月21日在南投戲院舉辦《徘徊年代》電影座談會，邀請導演張騰元、製片張文馨與觀眾對談，會後還有越南料理分享。當天集集鎮長陳紀衡、縣議員賴燕雪、蔡銘軒、名間鄉民代表楊玉秀、南投市民代表曾億弘、移民署南投服務站主任蔡崇富、南投縣長參選人蔡培慧及議員參選人蘇昱誠、吳棋楠、陳玉鈴、曾琮愷、李帛璋、塔斯竹幹‧武浪、江秉翰助理及代表參選人賴信宇等人都特別前來觀影。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《徘徊年代》故事分為前後半部，分別由越南裔的阮安妮、阮秋姮主演，描述橫跨二十年的新住民印象，擺脫不幸婚姻再創新生的傳統新住民，與跳脫刻板印象的新世代碰撞，從諸多小人物的角度見證社會環境與人心的改變，導演張騰元藉由各種細節舖陳帶來省思，作為移民社會，應該更著重在「新住民」個人，而非其身分。他說，《徘徊年代》是跨文化共通的生存故事，希望以在地的多元經驗跟世界對話。

羅美玲委員表示，早年社會風氣對「外籍配偶」極不友善，加上尚不健全的社福體制，失婚婦女生存尤其困難，即使時代變遷，新住民的處境有所改善，但距離互相理解與尊重仍有一大段路要走，張導演以不同的視野審視台灣的過去，讓觀眾認識移民的真實樣貌，希望人們無論出身，都能肯定並接納彼此，在這塊土地安然紮根。

片中使用大量越南語，細膩呈現越南地區不同口音，兩位主角經歷也值得一書：飾演阮文慧的阮安妮是台灣第一位越南裔的歌仔戲演員，她隨越南馬戲團赴台演出時，與歌仔戲結緣而落腳台灣；羅委員6年前安排在南投放映紀錄片《神戲》，即是講述她的故事。飾演裴秋蘭的阮秋姮是首位擔任國慶典禮主持人的新住民，大學來台留學，後與丈夫經營網路頻道《越南夯台灣》，介紹台越文化，並出版越南語教學書；去年主演改編越南新娘經歷的連續劇《飄洋過海來愛你》，入圍金鐘獎最具潛力新人獎。

張騰元導演就讀世新廣電系時，因緣際會接觸到移民，啟發他思索相關議題，他以新住民為主題拍攝畢製短片，後進入東南亞文字報刊《四方報》任職，策劃東南亞展覽，還遠赴越南進行田野調查。《徘徊年代》是他推出的首部商業長片，入選台北電影節、釜山影展、美國聖地牙哥亞洲電影節、大阪亞洲電影節等國際影展，台灣已於7月22日上映。

▲立委羅美玲與導演團隊合影。（圖／南投縣政府提供）
▲立委羅美玲與導演團隊合影。（圖／南投縣政府提供）

避免新住民吃虧上當　移民署宣導消費權益

千年南國！故宮南院推出超精彩越南展

泰國免簽延長至45天　旅遊政策大解禁

內政部舉辦國際工作坊　公私協力打擊人口販運

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀