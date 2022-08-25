金融理專罹長新冠「過目即忘」　醫提醒3大常見症狀

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部北指出，陳小姐到新冠康復門診就醫後，醫師診斷認為與長新冠的腦霧及焦慮有關，安排陳小姐接受血管雷射與復健治療，1個月後，陳小姐重拾專注力、反應力、記憶力，終於恢復。
部立台北醫院復健科主任葉圜叡說明，大多數長新冠症狀是高度主觀的，例如注意力和記憶障礙，因此病人可能會因為不敢啟齒而不願尋求就醫治療，有類似原因而不敢就醫的疾病還有例如慢性疲勞綜合徵和纖維肌痛，但這些都是可以改善甚至治癒的，所以必須提高對長新冠的認識。
葉圜叡分享，根據美國西北大學研究，長新冠最常見的第一症狀為疲勞，約佔58%，第二為認知影響，約佔31%，第三為注意力不集中，約佔27%，腦霧病人在接受認知測試時，有32%有短期記憶、有27%注意力變差，而腦霧持續時間平均為5個月，女性又較男性高，約為2.3比1，且透過病人使用正子斷層造影測試，掃瞄觀察體內器官的狀況發現，認知障礙和情緒障礙可以在6個月後康復，但新冠的病毒會在腦部的額葉、前扣帶回和尾狀核產生影響，研究結果表明新冠極可能會對認知網絡產生持久的負面影響。有些學者認為，即使是輕度新冠感染引起的神經炎也可能導致神經退行性疾病。
葉圜叡指出，國外研究文獻表示，用低強度激光的光生物調節療法可有效提高免疫力、幫助組織修復和減少發炎，而使用血管雷射已經證實對預防血栓形成和組織癒合有正面的效果，在為陳小姐安排每週3到4次的血管雷射與復健運動治療，透過氦氣雷射光引導注入靜脈照射血液，促進血液循環、改善血壓性值與免疫力、活化白血球並能清除體內自由基，提升大腦與全身器官的活力，持續6到8週之後，陳小姐的腦霧、呼吸困難、焦慮的問題獲得明顯改善，而且在肌肉力量、步行能力、坐與站立的表現和生活質量方面都大幅提升。
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