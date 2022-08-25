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金融理專罹長新冠「過目即忘」　醫提醒3大常見症狀

▲部北復健科主任葉圜叡表示，大多數長新冠症狀都能改善與治癒，多數如注意力和記憶障礙病人不願尋求就醫反而會拉長復原時間。（圖／部北提供）
▲部北復健科主任葉圜叡表示，大多數長新冠症狀都能改善與治癒，多數如注意力和記憶障礙病人不願尋求就醫反而會拉長復原時間。（圖／部北提供）

記者許若茵／台北報導

2022-08-25 17:06:51

部立台北醫院今（25）日分享，有一名金融理專罹患新冠肺炎後，就再也無法專心分析數據與閱讀，資料更是「過目即忘」，讓客戶不斷流失，就醫後，醫師認為這與長新冠的腦霧及焦慮有關，在安排血管雷射與復健治療後，病患終於重拾專注力、反應力、記憶力，恢復正常工作狀態與日常生活。

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今部立台北醫院說明，任職於金融業的陳小姐過去常幫客戶做理財規劃，今年5月月中罹患新冠肺炎之後，就再也無法專心分析數據與閱讀報表，而且資料才剛看過就忘記，頓失為客戶精打細算的能力，就連在說明投資商品時，都會緊張到上氣不接下氣，原以為過陣子就會自然好轉，但這樣的情況維持快一個月，面對客戶一個個的流失，深深感到未來前途無望，終於鼓起勇氣面對疾病。

部北指出，陳小姐到新冠康復門診就醫後，醫師診斷認為與長新冠的腦霧及焦慮有關，安排陳小姐接受血管雷射與復健治療，1個月後，陳小姐重拾專注力、反應力、記憶力，終於恢復。

部立台北醫院復健科主任葉圜叡說明，大多數長新冠症狀是高度主觀的，例如注意力和記憶障礙，因此病人可能會因為不敢啟齒而不願尋求就醫治療，有類似原因而不敢就醫的疾病還有例如慢性疲勞綜合徵和纖維肌痛，但這些都是可以改善甚至治癒的，所以必須提高對長新冠的認識。

葉圜叡分享，根據美國西北大學研究，長新冠最常見的第一症狀為疲勞，約佔58%，第二為認知影響，約佔31%，第三為注意力不集中，約佔27%，腦霧病人在接受認知測試時，有32%有短期記憶、有27%注意力變差，而腦霧持續時間平均為5個月，女性又較男性高，約為2.3比1，且透過病人使用正子斷層造影測試，掃瞄觀察體內器官的狀況發現，認知障礙和情緒障礙可以在6個月後康復，但新冠的病毒會在腦部的額葉、前扣帶回和尾狀核產生影響，研究結果表明新冠極可能會對認知網絡產生持久的負面影響。有些學者認為，即使是輕度新冠感染引起的神經炎也可能導致神經退行性疾病。 

葉圜叡指出，國外研究文獻表示，用低強度激光的光生物調節療法可有效提高免疫力、幫助組織修復和減少發炎，而使用血管雷射已經證實對預防血栓形成和組織癒合有正面的效果，在為陳小姐安排每週3到4次的血管雷射與復健運動治療，透過氦氣雷射光引導注入靜脈照射血液，促進血液循環、改善血壓性值與免疫力、活化白血球並能清除體內自由基，提升大腦與全身器官的活力，持續6到8週之後，陳小姐的腦霧、呼吸困難、焦慮的問題獲得明顯改善，而且在肌肉力量、步行能力、坐與站立的表現和生活質量方面都大幅提升。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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