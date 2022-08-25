《航海王：紅髮歌姬》8000萬入袋！路人搶當紅髮傑克女婿
日本動畫電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》已在台上映，票房截至24日破8000萬，本週末有望破億；日本的票房也持續飆漲，本週有望達百億里程碑。
電影中的每首歌詞、曲跟劇情都有關聯性，除了唱功好，還要能唱出各種情緒，導演谷口悟朗受訪表示，在提名由誰來為「美音」演唱時，製作組一致贊成由Ado演唱，「她挑戰了難度超乎想像的歌曲，沒有她的專業能力就無法有這樣的成果」，還提到原著尾田榮一郎非常講究音樂，因此這次製作詞曲的創作者都是由尾田自己欽點。
美音受歡迎的程度快超越「父親」，網友紛紛喊紅髮傑克「岳父大人」、「岳父您好，我是要成為海賊王的男人」、「一定要給岳父面子，進電影院多支持美音」。日前魯夫的聲優「田中真弓」也分享對美音的第一印象，她大喊：「忌妒」、「原來除了我以外，還有一個人對於傑克是這麼重要。」
美音的聲優「名塚佳織」表示自己最初以為會是比較男性化並且又很強的人，但看到美音的設計後，開始想像她會有很多豐富的表情，既是天真浪漫的人，也很活潑，而且對魯夫跟紅髮傑克的關係也是吃醋的。這次影迷也發揮「鍵盤柯南的精神」，透過魯夫的眼睛下方有無傷疤，猜測這次劇場版魯夫跟美音小時候的回憶，應該是漫畫第一話之前。