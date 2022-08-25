iPhone 14鏡頭史上最凸？內行揪歷代「這變化」真相曝光
萬眾果粉期待的iPhone14預計在美國時間9月7日蘋果秋季發表會公布，雖然還沒見到iPhone14「本尊」，但網路討論度就破表，許多網友關注iPhone14外型、性能的重大變革，話題度相當高。其中最受討論的傳言，就是iPhone14將首度配備48MP廣角鏡頭，雖對以往機型來說可是個大躍進，但這升級意味著手機鏡頭將會變得「特別凸」。對此，一名藝術家Ian Zelbo就在個人推特整理出一張照片，一覽iPhone自從X系列以來相機鏡頭的變化，再度掀起話題。
3D藝術家Ian Zelbo時常針對3C界的大小事在個人推特上發表看法。這回iPhone14即將問世，Ian彙總網路爆料傳言，在推特整理出iPhone自X以來，直至14 Pro的手機後照鏡頭變化。根據比較圖可明顯看出14 Pro三顆鏡頭明顯最大、最凸，連2019年較受歡迎的11 Pro放在一旁比對都顯得略遜一籌，連Ian看了都忍不住吐槽：「他們確實『成長』許多！」
事實上，綜合外媒報導爆料，iPhone14 Pro這回不同以往自6s系列以來，都始終維持在1200萬像素，首次配備4800萬像素相機鏡頭，對蘋果公司而言可說是巨大改革；另外有推特帳號「LeaksApplePro」爆料透露，14 Pro的相機鏡頭「真的很大」，恐怕一些只支援較舊機型的周邊會因此相當困擾，該帳號更點名舉例蘋果的MagSafe雙充電器。
iPhone 14 Pro廬山真面目都還沒現形網路討論就超熱，尤其「鏡頭超凸」引起不少網友論戰，對此外媒《9to5mac》提供新思路緩頰，表示若是單純把14 Pro當成手機看當然會覺得鏡頭太大，何不換個方向想，把它當作相機看的話，就會有「竟然能做得如此小巧！」的驚訝感，不少死忠果粉也相當認同，話題持續發燒。