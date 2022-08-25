邊境管制有「政治考量」？指揮中心：誤會！將逐步開放

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對此，指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，「政治考量是誤會」，強調一直以來都在兼顧防疫、經濟、觀光所擬定的策略；現在如要直接開放「0+7」會面臨一些問題，旅館可能會住不進去，機場唾液採檢也會有問題。
莊人祥說，目前有規劃一套未來開放的步驟，但要根據國內外疫情狀況，逐步慢慢開放，沒有時間表，要等Omicron BA.5疫情下降，才可能大幅度開放。
媒體追問開放步驟及鬆綁順序。莊人祥說，外國人入境要等開放「0+7」或是在開放國人出國之後，目前觀光局針對組團來台、組團出國的指引，都已經在最後簽核程序中，誰先誰後都可以，主要看後續有無配套措施。
至於9月開始，入境檢疫措施維持「3+4」，後4天自主防疫的檢疫處所調整為「1人1室」，到底後4天家人能不能回家同住。莊人祥說，目前規劃版本，為避免檢疫環境中殘留病毒，檢疫者在家人回來前完成清潔消毒即可同住，正簽核中，9月1日前會確定。（編輯：張雅淨）1110825
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