侯友宜推改變二部曲 林佳龍：大翻新就從改變市長開始
新北市長侯友宜昨日臉書貼出改變的勇氣二部曲預告，今日（25）日隨即在臉書貼上影片，以整治數條境內任意排放民生與工廠廢水溝渠，象徵展現翻轉的決心與改變的勇氣。而對手民進黨新北市長參選人林佳龍則在受訪時回諷改變不用太大的勇氣，只要給機會就能推動新北大翻新。
林佳龍表示，改變需要勇氣，特別是新北市要大翻新，應該從改變市長開始，因為「新人、新市政、新氣象」，新北市在國民黨執政下已17年，新北要有大格局，要有更宏觀的城市規劃、跨域治理的能力，過去擔任過交通部長與台中市長，有信心自己長年累積的經驗，能夠讓新北「脫胎換骨」。
針對近日媒體披露五股垃圾山整頓導致廢棄物清運費用高漲一事，林佳龍進一步說明，整頓垃圾是市府責任，五股垃圾山是屬於環境的整理，還沒有根本解決都市計畫的變更，現在只是讓環境更美觀，但垃圾還是沒清走，特別是這塊土地要怎樣規劃變成智慧生活的園區，「治標沒有治本」，不應只是趕走工廠、造成失業，讓廢棄物垃圾無處去、清理費用暴漲造成民怨；強調城市治理不是只是簽署聯合國永續發展的目標，更重要的應該是從環境廢棄物跟做好循環利用去著手，從生活環境綠美化、宜居環境做起。
侯友宜今天出席績優老人共餐單位表揚大會，受訪時表示，改變的勇氣二部曲，就是紀錄新北市在四年裡不斷的成長跟銳變，透過改變的勇氣，讓大家知道新北市在國際上與國際接軌，讓新北市展現不一樣的風格，請大家拭目以待。