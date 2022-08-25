搶蔣萬安婦女票？陳時中粉紅領帶撩300婦女：你們愛我嗎
民進黨台北市長參選人繼昨日赴知名gay bar調酒小酌，大爭同志票後，今（25）日下午再到文山區，出席「阿中姊妹粉紅派對」，與對手搶婦女票的意味不言可喻。陳時中到場時配合整場粉紅色dress code，特別打上粉紅色領帶，一進場在《可愛的玫瑰花》音樂中受到熱情歡迎，大進場更一度讓動線癱瘓。陳時中難得展現「粉嫩」一面，撩起現場300名婦女們表示，「你們愛我嗎」，現場婦女齊聲高喊「愛」，場面嗨爆，充滿粉紅泡泡。
陳時中今日下午到場時，眾議員參選人與競選總幹事吳思瑤等人在台上熱舞《愛你》、《可愛的玫瑰花》等曲，配合群眾簇擁歡迎進場。陳時中致詞時表示，今天來到現場都是女性，心裡有些忐忑不安。他也趁機大談婦女政策表示，因為自己在衛福部是婦權基金會董事長，相關議題都有溝通與討論，自己也訂定一些少子化、長照政策，還積極在想都更問題，只要跟市民日常生活有關，有任何情況都可以提出來。
陳時中也說，總幹事吳思瑤說她沒有女生緣，大家是不是要否認？「希望婦女都能支持我，讓婦女政策落實，有你們在台北市就越來越美麗」。他也說，「你們要對我有信心，我的口號是『台北更好』、台灣共好』，裡面包含了『台北』、『台灣』、跟『好』3個元素，而『好』就是『女子』，這代表我對台北很重視、台灣也很重視，對女性更是重視」。
最後陳時中也向在場婦女詢問「你們愛我嗎」，現場婦女齊聲高喊「愛」，場面嗨爆，充滿粉紅泡泡。
另外，陳時中進場前被問到昨天去gay bar，他表示，很好，年輕人要有地方去，很高興，高興就好，媒體追問昨天在現場被環抱？陳大方表示，「也還好吧」。至於今天是否要加碼來爭取婦女票？陳時中則表示，不是來爭，「我們把婦女票組織起來」。
今日活動包含競選總幹事吳思瑤、民進黨婦女部主任許嘉恬、民進黨台北市黨部主委張茂楠、台北市議員吳沛憶、鍾佩玲、許家蓓、許淑華、江志銘、陳賢蔚、劉耀仁、陳慈慧、議員參選人顏若芳、林延鳳、何孟樺、趙怡翔、陳聖文、洪婉臻、張文潔、 吳郁瑾Sawmah、陳慧君Mulas Ismahasan皆到場。