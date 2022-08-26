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新加坡「男男性行為」除罪化　李顯龍仍不承認同志婚姻

▲新加坡總理李顯龍21日宣布男同志間的性行為除罪化，但在演說中發表的修憲提案卻將婚姻平權推得更遙遠。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡總理李顯龍21日宣布男同志間的性行為除罪化，但在演說中發表的修憲提案卻將婚姻平權推得更遙遠。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-26 17:00:002022-08-26 17:25:33

新加坡總理李顯龍21日宣布廢除英國殖民時期留下的〈刑法377A〉條文，也就是男同志間的性行為將不再被視作犯罪；總理李顯龍在國慶演說上特地指出新加坡如今對同性戀者的接受度更高，相信除罪化是正確決定；然而他也強調政府並未打算開放同性婚姻，甚至將直接修憲把婚姻限定「一男一女」正式寫入新加坡憲法。

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新加坡曾經歷英國殖民時期，在新加坡獨立建國後仍留下從英屬印度引進的〈刑法377A〉，該法律條文著明「非自然性行為」中的男男性行為屬犯罪行為，一旦罪名成立最重可判2年；直到2007年的新加坡才進行刑法修正，當時廢除了〈刑法第377條〉「非自然性行為」之法條，但保留了〈刑法377A〉視男性間性行為為犯罪的法條；直到今年8月21日，新加坡總理李顯龍才在新加坡國慶大會上宣布將之廢除，也就是從此男性間合意性行為從此除罪化。

儘管這十幾年來從來沒有人因為〈刑法377A〉遭定罪，但李顯龍選在國慶群眾大會的全國演說當中廢除〈刑法377A〉，對同志族群來說無疑是劑強心針。提到男同志性行為除罪化時，李顯龍在演說時表示「我相信這是正確的做法，現在大多數新加坡人也都會接受了。」

▲新加坡 李顯龍 性行為除罪化 LGBT 同志婚姻（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡總理李顯龍。（圖／美聯社／達志影像）
然而讓新加坡LGBTQ+社群感到挫敗的是，接著李顯龍立刻強調了新加坡守護傳統家庭價值的保守立場，「即使我們廢除第377A條文，我們仍會維護婚姻制度，根據法律，新加坡只承認一男一女之間的婚姻。」

李顯龍的態度即是暗示了距離新加坡的婚姻平權還很遙遠。不僅如此，儘管男同志性行為已經除罪化，保守的各級政府機關仍將會延續目前對「家庭傳統價值的支持」，並沒有打算放寬對多元性別內容的嚴格審查，校園性教育也一切如舊。為了防止〈刑法377A〉被宣布違憲後一口氣促成同婚合法，李顯龍更提出修憲方案，有意將「婚姻定義」寫入新加坡憲法，而一旦婚姻定義從法律層級上升至憲法層級，屆時規範或否決「非一男一女」婚姻的法條將不再被視為「違憲」，也就是說未來新加坡同志運動爭取婚姻權只會更加困難。

《英國廣播公司》（BBC）在相關報導中提到，這次李顯龍的發言對於新加坡爭取LGBT權利的團體來說「充滿不確定性與失望」，儘管新加坡成為繼印度、台灣和泰國之後，亞洲最新一個推動同志權益的地區，但從這天起，同性婚姻將成為新加坡爭取LGBT權利的新前線，同時引述了一則新加坡推文作為總結：「在今天以前，對新加坡同志的歧視源於我們承襲了英國的法律；從今天開始，對新加坡同志的歧視將由我們自己親自寫入憲法當中。我們是廢除了〈刑法377A〉，但我們並沒有往前進。」



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