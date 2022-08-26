新加坡「男男性行為」除罪化　李顯龍仍不承認同志婚姻

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儘管這十幾年來從來沒有人因為〈刑法377A〉遭定罪，但李顯龍選在國慶群眾大會的全國演說當中廢除〈刑法377A〉，對同志族群來說無疑是劑強心針。提到男同志性行為除罪化時，李顯龍在演說時表示「我相信這是正確的做法，現在大多數新加坡人也都會接受了。」
然而讓新加坡LGBTQ+社群感到挫敗的是，接著李顯龍立刻強調了新加坡守護傳統家庭價值的保守立場，「即使我們廢除第377A條文，我們仍會維護婚姻制度，根據法律，新加坡只承認一男一女之間的婚姻。」
李顯龍的態度即是暗示了距離新加坡的婚姻平權還很遙遠。不僅如此，儘管男同志性行為已經除罪化，保守的各級政府機關仍將會延續目前對「家庭傳統價值的支持」，並沒有打算放寬對多元性別內容的嚴格審查，校園性教育也一切如舊。為了防止〈刑法377A〉被宣布違憲後一口氣促成同婚合法，李顯龍更提出修憲方案，有意將「婚姻定義」寫入新加坡憲法，而一旦婚姻定義從法律層級上升至憲法層級，屆時規範或否決「非一男一女」婚姻的法條將不再被視為「違憲」，也就是說未來新加坡同志運動爭取婚姻權只會更加困難。
《英國廣播公司》（BBC）在相關報導中提到，這次李顯龍的發言對於新加坡爭取LGBT權利的團體來說「充滿不確定性與失望」，儘管新加坡成為繼印度、台灣和泰國之後，亞洲最新一個推動同志權益的地區，但從這天起，同性婚姻將成為新加坡爭取LGBT權利的新前線，同時引述了一則新加坡推文作為總結：「在今天以前，對新加坡同志的歧視源於我們承襲了英國的法律；從今天開始，對新加坡同志的歧視將由我們自己親自寫入憲法當中。我們是廢除了〈刑法377A〉，但我們並沒有往前進。」