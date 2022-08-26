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男男擁吻闖新聞直播　「同志題材」難登新加坡螢光幕

▲新加坡電視新聞頻道《亞洲新聞台》的記者2月播報時，突然遭到兩名男子闖入熱吻，該畫面在網路上瘋傳。（圖／翻攝自@starie7777 抖音影片）
▲新加坡電視新聞頻道《亞洲新聞台》的記者2月播報時，突然遭到兩名男子闖入熱吻，該畫面在網路上瘋傳。（圖／翻攝自@starie7777 抖音影片）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-26 17:04:002022-08-26 17:24:58

新加坡總理李顯龍21日在國慶集會上表示，將廢除憲法第377A條，將男同性戀之間的性行為除罪化，被視為該國同性平等的一大進步。不過新加坡過去對於LGBTQ議題抱持保守態度，還曾經發生過因為兩名男子在記者連線報導時闖入、擁吻，而該新聞畫面被刪除的事情。

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2022年2月，北京冬奧當時正盛大進行的當下，吸引了各國媒體來到中國，包括新加坡的《亞洲新聞台》（Channel News Asia，CNA）。不過該電視台的一名記者2月4日在北京的一間酒吧裡直播冬奧新聞時，身後突然闖入兩名男子，他們還在鏡頭前熱烈擁吻了起來，熱吻時間長達4至5秒，其中一名男性更在擁吻結束後，還轉過頭對鏡頭露出微笑才離開。

@starrie7777they can’t censor the ending pose 😍🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🌈#singapore #channelnewsasia #cna #lgbt #lgbtq #gay #gaykiss #slay #beijing2022 #winterolympics

♬ Unstoppable - Sia
這段插曲最先並未引起太多爭論，直到有網友將它上傳抖音，並且配上彩虹旗圖示，才因此在新加坡掀起了波瀾。CNA後續在網路播出的片段，已經沒有該畫面，目前在網頁上也找不到相關報導。對於刪除擁吻畫面，CNA卻僅回應「不做任何評論」。

在當時，同性戀的性行為在新加坡仍屬於非法，且新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）規定，廣播媒體必須謹慎處理「同性戀、女女戀、雙性戀、跨性別、性倒錯、戀童癖以及亂倫」的資訊或題材，若內容明顯涉及這些方面都一律不准播出。

也因此「男男之吻」出現在新加坡的電視新聞當中顯得十分稀奇，LGBTQ支持者Elijah Tay向《Vice新聞》表示，「在社會將各種LGBTQ+身份的人描述成不正常的人、或根本不存在，在電視上看到兩個男性接吻，對許多人來說是一個陌生的場景。」

在2008年曾經發生過，美國居家裝修系列節目《Find & Design》在新加坡某一電視台播出時，由於其中一集是同志夫婦幫助領養小孩改造房間，該電視台隨即遭到1萬5000元新加坡幣的罰款。台灣歌手蔡依林2014年推出的歌曲《不一樣又怎樣》，也因為以同性戀故事為題材，音樂MV遭新加坡禁播。

在今年上映的動畫電影《巴斯光年》（Lightyear）其中曾描述女同志組建家庭的過程，以及含有親吻的畫面，迪士尼也因此遭到新加坡資訊通信媒體發展局要求刪減畫面。雖然迪士尼拒絕刪減畫面，但新加坡當局也針對該部電影進行雙分級，且16歲以下的觀眾禁止到電影院觀看。

▲動畫電影「巴斯光年」因含有女女接吻片段，傳出已被多個人口以穆斯林為主的國家拒絕上映。（圖／翻攝自PixarsLightyear臉書）
▲動畫電影「巴斯光年」因含有女女接吻片段，新加坡當局規定未滿16歲觀眾禁止到電影院觀看。（圖／翻攝自PixarsLightyear臉書）
雖然過去新加坡有部分民眾，包括宗教團體，對於同性戀的觀念相當保守，而政府也傾向於維護「傳統家庭價值觀」。不過新加坡當地的LGBTQ也持續茁壯，更從2009年開始舉行一年一度同志集會「粉紅點」。

LGBTQ青年組織Young Out Here的創辦人Benjamin Xue表示，新加坡廣播媒體的審查制度無法控制年輕一代，因為年輕人大多是觀看YouTube和其他線上串流媒體，也因此在過去15年以來，年輕人的態度發生顯著變化。

而這從CNA出現男男擁吻的畫面，且相關影片快速流傳，就能看出各種社交平台和年輕世代崛起，為了相對保守的社會風氣撐起空間，讓年輕世代也開始更有意識地理解自己，更勇於公開地、大方地、驕傲地宣示自己的身份。


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