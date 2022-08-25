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iPhone史上最便宜大螢幕？iPhone 14「這款」料成銷售王

▲iPhone 14系列預計將有4款新機推出，分析師認為，全新6.7吋 iPhone 14 Max有大螢幕又相對親民好入手的價格，預料會成為新一代暢銷機款。(圖／翻攝網路)
▲iPhone 14系列預計將有4款新機推出，分析師認為，全新6.7吋 iPhone 14 Max有大螢幕又相對親民好入手的價格，預料會成為新一代暢銷機款。(圖／翻攝網路)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-25 18:18:21

下半年的科技風向球鎖定在9/7(台灣時間9/8凌晨一點)蘋果發表會上，iPhone 14系列有望順勢登場。如果沒有意外，iPhone 14系列也會維持4款機型，但特別的是，今年應該會放棄5.4吋的iPhone mini，改由大螢幕的Max系列接棒，業界相關人士預測，6.7吋的iPhone 14 Max 可能會因為面板供應量不足而成為最難搶到的機型。

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iPhone 14系列目前普遍傳聞會有6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Max以及Pro系列的6.1吋iPhone 14 Pro和6.7吋iPhone 14 Pro Max。其中首款Max系列的iPhone 14 Max，根據分析師指出由於iPhone 14 Max的面板供貨量不足，導致產能也受限，未來上市後，該機型的出貨量可能會比其它機型低，間接意味著iPhone 14 Max將成為最難搶的機型。

但另有分析師認為，iPhone 14 Max的面板出貨量將在9月提升，代表iPhone 14 Max缺貨的情形應該不會持續太久，但如果是第一批想要擁有iPhone 14 Max 的果粉，可能開賣就要拼手速，才能在第一時間拿到新機。

此外，分析師Ross Young指出，全新6.7吋 iPhone 14 Max因面板供應量較少，加上是有著大螢幕的優勢，價格相較於iPhone 14 Pro Max可能會更加友善，雖可能依舊採用上一代A15晶片，並維持著瀏海設計，但大螢幕又相對親民好入手的價格，即有可能成為iPhone史上最便宜的6.7吋手機，預料會成為新一代暢銷機款。

▲Apple,Apple Park,WWDC2022,MacBook Air M2晶片。(圖／取自官方網站)
▲蘋果9/7發表會依舊在Apple Park舉辦，採用線上發表會。(圖／取自官方網站)

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