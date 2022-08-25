iPhone史上最便宜大螢幕？iPhone 14「這款」料成銷售王
下半年的科技風向球鎖定在9/7(台灣時間9/8凌晨一點)蘋果發表會上，iPhone 14系列有望順勢登場。如果沒有意外，iPhone 14系列也會維持4款機型，但特別的是，今年應該會放棄5.4吋的iPhone mini，改由大螢幕的Max系列接棒，業界相關人士預測，6.7吋的iPhone 14 Max 可能會因為面板供應量不足而成為最難搶到的機型。
iPhone 14系列目前普遍傳聞會有6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Max以及Pro系列的6.1吋iPhone 14 Pro和6.7吋iPhone 14 Pro Max。其中首款Max系列的iPhone 14 Max，根據分析師指出由於iPhone 14 Max的面板供貨量不足，導致產能也受限，未來上市後，該機型的出貨量可能會比其它機型低，間接意味著iPhone 14 Max將成為最難搶的機型。
但另有分析師認為，iPhone 14 Max的面板出貨量將在9月提升，代表iPhone 14 Max缺貨的情形應該不會持續太久，但如果是第一批想要擁有iPhone 14 Max 的果粉，可能開賣就要拼手速，才能在第一時間拿到新機。
此外，分析師Ross Young指出，全新6.7吋 iPhone 14 Max因面板供應量較少，加上是有著大螢幕的優勢，價格相較於iPhone 14 Pro Max可能會更加友善，雖可能依舊採用上一代A15晶片，並維持著瀏海設計，但大螢幕又相對親民好入手的價格，即有可能成為iPhone史上最便宜的6.7吋手機，預料會成為新一代暢銷機款。