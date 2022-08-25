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《初戀》徐若瑄入題二選一！拉票還輸黑嘉嘉　怒喊全笑翻

▲女神徐若瑄出席《初戀慢半拍》首映會。（圖／甲上娛樂提供）
▲女神徐若瑄出席《初戀慢半拍》首映會。（圖／甲上娛樂提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-25 20:30:00

浪漫愛情電影《初戀慢半拍》由陳駿霖執導，徐若瑄、柯震東、于子育、范少勳主演，昨（24）日舉辦首映會時，也集結星光好友共襄盛舉，宛如一場頒獎典禮。而片中徐若瑄、柯震東在回憶片中一場接吻戲時，異口同聲的說，因拍戲過程很進入狀態，吻戲過程格外順利。而主持人問到演員要從徐若瑄、黑嘉嘉選一個約會時，爆笑回答惹得徐若瑄跳出來「鬧場」。

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《初戀慢半拍》將現代人因為工作忙碌或沉溺社群軟體，渴求溫暖卻更加寂寞的心情寫成愛情故事，以輕快節奏療癒每個寂寞的人。昨（24）日舉辦首映會，監製李耀華與導演陳駿霖率領片中演員徐若瑄、柯震東、于子育、侯彥西、黑嘉嘉、朱陸豪、姚淳耀、黃信堯、關詩敏、喬雅琳等實力派卡司首次集結共襄盛舉，也有不少星光好友前來支持，和徐若瑄在《孤味》成為姊妹的張鈞甯雖然無法前來，但也特別送上花籃表達支持，讓徐若瑄相當感動。

片中徐若瑄、柯震東互相陪伴的關係曖昧，回憶片中一場接吻戲時，徐若瑄、柯震東異口同聲說，因拍戲過程很進入狀態，吻戲過程格外順利。于子育則分析柯震東所飾演的小洪應該有一點點戀母情結，喜歡帶給他安全感的女生。柯震東也回讚：「我們每次拍戲一笑場就停不下來，子育姐把喜劇節奏掌握得很好！」母子之間的火花不斷。


▲《初戀慢半拍》主角徐若瑄（左）、柯震東（右）揭開吻戲過程。（圖／甲上娛樂提供）
▲《初戀慢半拍》主角徐若瑄（左）、柯震東（右）揭開吻戲過程。（圖／甲上娛樂提供）
另外，主持人黃子佼更在現場玩起「終極二選一」，要演員侯彥西、姚淳耀從徐若瑄、黑嘉嘉選一個約會，逼得徐若瑄出場拉票，最後姚淳耀害羞選擇女神徐若瑄，而侯彥西則是大膽發言，指定白天和徐若瑄喝咖啡，晚上和黑嘉嘉約會，這樣的配置也讓徐若瑄不依地說：「為什麼我是被安排在白天喝咖啡的那個！」爆笑對答笑翻全場。

而漂亮姐姐身邊當然有眾多追求者示好，導演陳駿霖特別請到《同學麥娜絲》導演黃信堯客串演出徐若瑄的追求者，再續之前金馬獎頒獎典禮的緣分，黃信堯將油嘴滑舌的中年男子演得相當傳神，徐若瑄坦言忍不住多次笑場：「他越冷靜沒表情，我就越想笑，現場真的狂NG！」主持人黃子佼看完電影後也形容黃信堯表現很搶戲，黃信堯說：「我是在舞廳泡一整天的舞棍阿伯，對徐若瑄毛手毛腳很不好意思，但要面對自己在大銀幕上的演出比較困難。」《初戀慢半拍》將在8月26日全台上映。

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