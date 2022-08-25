《初戀》徐若瑄入題二選一！拉票還輸黑嘉嘉　怒喊全笑翻

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片中徐若瑄、柯震東互相陪伴的關係曖昧，回憶片中一場接吻戲時，徐若瑄、柯震東異口同聲說，因拍戲過程很進入狀態，吻戲過程格外順利。于子育則分析柯震東所飾演的小洪應該有一點點戀母情結，喜歡帶給他安全感的女生。柯震東也回讚：「我們每次拍戲一笑場就停不下來，子育姐把喜劇節奏掌握得很好！」母子之間的火花不斷。
另外，主持人黃子佼更在現場玩起「終極二選一」，要演員侯彥西、姚淳耀從徐若瑄、黑嘉嘉選一個約會，逼得徐若瑄出場拉票，最後姚淳耀害羞選擇女神徐若瑄，而侯彥西則是大膽發言，指定白天和徐若瑄喝咖啡，晚上和黑嘉嘉約會，這樣的配置也讓徐若瑄不依地說：「為什麼我是被安排在白天喝咖啡的那個！」爆笑對答笑翻全場。
而漂亮姐姐身邊當然有眾多追求者示好，導演陳駿霖特別請到《同學麥娜絲》導演黃信堯客串演出徐若瑄的追求者，再續之前金馬獎頒獎典禮的緣分，黃信堯將油嘴滑舌的中年男子演得相當傳神，徐若瑄坦言忍不住多次笑場：「他越冷靜沒表情，我就越想笑，現場真的狂NG！」主持人黃子佼看完電影後也形容黃信堯表現很搶戲，黃信堯說：「我是在舞廳泡一整天的舞棍阿伯，對徐若瑄毛手毛腳很不好意思，但要面對自己在大銀幕上的演出比較困難。」《初戀慢半拍》將在8月26日全台上映。