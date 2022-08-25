Lexus 在台 25 週年，回廠可抽按摩椅與 UX 200 菁英版！
2022 年 Lexus 在台邁入 25 週年，累積銷售同步超過 25 萬台。為感謝車主支持，Lexus 於 8 月 1 日至 9 月 30 日規劃「驚艷回饋 完美鉅獻」的活動，活動期間，不僅全車系輪胎享 85 折優惠，車主回廠進行指定消費（有費保養或維修），更可獲得Lexus 專屬香氛釦；實施有費定保或自費板噴，還將獲得驚喜刮刮卡一張，有機會刮中 tokuyo 按摩沙發、3M 生活精品、和泰 Points、yoxi 乘車金等好禮。獲得刮刮卡的車主 10 月將加碼再抽 UX200 菁英版一台。
活動開跑至今，已陸續開出大獎。8 月 11 日與 22 日，已分別由 Lexus 新竹廠劉先生與 Lexus 台南廠王小姐各刮出乙台 tokuyo Mini 玩美椅 Pro 按摩沙發按摩椅。詳細活動辦法敬請參閱官網：https://skyurl.cc/SfAfaUy
除了回廠禮遇，Lexus 更趁 25 週年的契機，重新復刻在台上市初期的吉祥物-Car Doctor，製成獨家 Car Doctor Line 免費貼圖，可免費下載：https://skyurl.cc/TLUAfUS