▲ 風華絕代 70 年 關於 Mercedes-Benz SL 的十件事

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然而，許多人或許已忘記， SL 最初的原型是一款意含著 “Super-Light” 超輕量車體設計理念的賽車，也正是 Mercedes-Benz 於 1952 年為賽事研發的 300 SL (W 194)，其搭載 3.0 升直列 6 缸及賽用的輕量架構，總重僅 1,130 公斤，為Mercedes-Benz 取得 Bern Grand Prix 賽事、Nürburgring 賽事、法國 Le Mans 24 小時耐久賽以及需橫跨 3,000 公里的墨西哥 III Carrera Panamericana 賽事獎盃。在輝煌戰績的光環下，SL 很快推出市售版本，也就是眾人熟知於1954 年推出的 300 SL Coupé (W 198)。
歷經 70 年七次改款 代代皆是絕美經典
鷗翼 (Gullwing) 曾經是 SL 的經典標誌之一，而這個設計源自於一場美麗的意外。1952 年的 300 SL 為了設計出兼具輕量與高強度的車身，在車身安裝了防滾籠的設計，卻因過高的車門門檻導致駕駛者無法如一般車輛進出，於是工程師便開發出一套上掀式的「鷗翼車門」，也因此成為初代 SL 的獨特標誌。隨著 SL 車迷對敞篷車型的呼聲高昂，Mercedes-Benz 也在技術層面透過修改防滾籠側邊部件，降低車門門檻高度，終於 1957 年推出 300 SL Roadster，開啟 SL 的敞篷跑車之路。
1963 年，第二代 SL (W 113) 則是新增了硬篷款式，其獨特的高窗設計與 A 柱支撐出的凹型圓頂，酷似亞洲廟宇建築，也因此獲得了「寶塔」這一小名，隨即風靡市場。爾後經過近 10年的時間，Mercedes-Benz 在 1971 年的春天公布新一代 SL (R 107)，並在 350 SL 與 450 SL 型號首次採用八缸引擎。除了動力提升，這款雙座敞篷跑車在碰撞表現上也是遠遠超越當代其他車款；而優異的動力輸出與安全舒適性，更讓 R 107 持續生產了 18 年之久，締造出傲人紀錄。
而後續 SL 車系也不斷追求引擎性能表現，比如 1989 年 (R 129) 推出第四代 SL，將 V12 引擎搭載 SL 600 (6.0 升) 與SL 73 AMG (7.3 升) 型號上，最大馬力更一舉提升到 525hp 之譜。然而 SL 的賽道血液仍不滿足於此，在 AMG 持續挹注下，於 2001 年發佈的第五代 SL (R 230) ，其中最頂級車型 SL 65 AMG Black Series 便搭載了 6.0 升 V12 渦輪增壓引擎，爆發令人血脈噴張的 670hp 最大馬力。在 2012 年，第六代 SL (R 231) 則是延續著「輕量化」目標，為 SL 大幅減輕重量，持續 “Super-Light” 的跑格定位。不難看出 SL 後期有大量技術支援來自於 AMG 性能部門，畢竟 SL 本就源自於賽道，也因如此 2021 年全球亮相的 SL (R 232) 直接以 Mercedes-AMG SL 命名，由 AMG 自主研發的新一代SL，正式成為純正的 AMG 家族成員。
納入 AMG 麾下 全新 SL 上市倒數計時
跨越半世紀，適逢 AMG 55 周年推出的 Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 別具意義。Mercedes-AMG 以全新思維詮釋 SL 系列，回歸 2+2 的空間設定，輔以 MANUFAKTUR 的豪華鋪陳與新世代 MBUX 科技應援，建構出豪華的空間享受。動力上，除了 AMG 引以為傲的「One Man, One Engine」V8 引擎，更首次導入 4MATIC+、後軸轉向等 Mercedes-Benz 旗下科技。而這一切皆是由 Mercedes-AMG 操刀完成，保留傳奇元素，並在性能與豪華度上更加精進，即將迎來絕美的全新 SL 在台上市。
附件一：關於 SL 的十件事
- SL 的含意：1952年3月12日，Mercedes-Benz 在總部斯圖加特附近的一段高速公路上，向媒體展示純種賽車 300 SL (W 194)。僅過幾周，Mercedes-Benz 就用這台車參加各項國際賽事。據當時新聞資料解釋，”S” 代表「Super 超級」，”L”代表「Light 輕」。
- 五戰四勝：300 SL (W 194) 征戰義大利Mille Miglia千里賽、Bern Grand Prix 賽事、Nürburgring 賽事、法國 Le Mans 24 小時耐久賽以及需橫跨 3,000 公里的墨西哥 III Carrera Panamericana 賽事獎盃，也成為雋永流傳的傳奇戰績。
- 紐約首次亮相：因為絕佳的戰績，要求生產這款傳奇賽車的呼聲越來越高。Mercedes-Benz 在 1954 年就響應推出300 SL Coupé 的量產車型，以及舒適導向的 Roadster 190 SL。後來則在 1957 年，以 300 SL Roadster 取代Gullwing 鷗翼車型。而現今，許多著名車款也有這兩種車型其中一種。
- 限量總是殘酷：僅生產 1,400 台帶有獨特鷗翼造型的跑車 300 SL Coupé。如今，這些經典傳奇的售價已遠遠超過100 萬歐元。
- 寶塔Pagoda：1963 年，230 SL (W 113) 取代了 300 SL Roadster 和 190 SL。它同時兼具「運動性」、「舒適性」和「安全性」，這意味著它一直引領著 SL 的造車理念至今。
- 締造 18 年銷售傳奇：1971 年發表的第三代 SL (R 107) 是第一台配有八缸引擎的 SL 車系，而第三代 SL 足足生產了 18 年之久，創下難以改寫的紀錄。
- 高科技挹注：1989 年的第四代 SL (R 129) 創下了多項里程碑。如，只需 0.3 秒即可立即伸起的防滾桿，即使在硬頂篷關閉的情況下亦是如此。又如，分別搭載於 600 SL / SL 600 的 6.0 升 V12 引擎 (394 hp) 與 SL 73 AMG 的7.2 升 V12 引擎所創造的 525 hp 馬力。
- 16 秒開篷：這是第五代 SL (R 230) 打開硬頂頂棚讓陽光灑落車內，抑是惡劣天氣下關閉折疊式頂棚的速度，讓車主同時擁有雙門跑車與敞篷跑車的夢想成真
- 高性能雙門超跑：SL 65 AMG Black Series 擁有 670 hp 的最高馬力輸出，歸功於 AMG 的技術挹注；同時由AMG 進行動力強化的 SL 55 (R 230) 成為當代紅極一時的代表作，且幾乎三分之一的 R 230 均配備了 AMG 的高性能引擎。
- 穿著高級訂製服的運動員：Mercedes-Benz 在 2012 年為第六代 SL (R 231) 打造了一個全新的鋁合金車架，以達到輕量化訴求，減輕了約 140 公斤，也是 Mercedes-Benz 第一款大量生產的全鋁合金車身車款。