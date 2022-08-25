第四屆金舶獎頒獎典禮　商總攜手企業打造國際品牌

「第四屆品牌金舶獎」頒獎典禮出席與會者包含經濟部長王美花、新北市長侯友宜、評審團主席陳美伶等人。為促進台灣服務業輸出國際，與製造業成雙引擎帶動經濟成長，此屆品牌金舶獎在僑務委員會的支持下，增設「海外僑台商組」，另外延續既有的「ESG組」、「國際授權代理輸出組」以及「服務創新組」，選出亞洲優質服務業品牌。
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許舒博說，商總與金舶獎得主組成國家隊一起打天下，把市場分散在全世界每一個角落，對於國家的經濟安全更有保障。他也特別感謝新北市政府本次的大力協助，一起努力讓地方產業跟全國產業結合，並預告明（2023）年將計畫會南下辦理第五屆品牌金舶獎。
王美花在致詞時提到，「品牌」不事件容易的事，代表第一線面對消費者，近幾年國際情勢嚴峻，台灣相較之下穩健前行，部分業者受疫情影響，沒能到國外參展，卻多了很多訂單，其中製造業表現更是亮眼，未來淨零碳排會是發展重點，其中，如何智慧節電更是重中之重。
面對2050淨零碳排目標，大型公司較有能力以及較有足夠資源可以達成，然而，中小企業缺乏人力及資金，即便有動機也不知如何著手，更遑論還需負擔轉型費用，許舒博建議，政府應針對中小企業制定規模適用淨零碳排的標準規範，並提供相關輔導資源，協助中小企業接軌國際，將國內優質企業品牌推向全球市場尋找商機。