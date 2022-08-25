注意！新版海外突發疾病險9月上路 法定傳染病不理賠
隨著邊境逐步放寬，現在民眾出國卻買不到海外突發疾病醫療險及旅遊不便險，面對這情況，國內產、壽險公會已向金管會呈報新版海外突發疾病醫療險附約示範條款及旅遊不便險參考條款，並獲得金管會核准，將於9月1日生效，只是新版的基本架構都排除「法定傳染病」，也就是海外染疫住院或急診、門診等費用，保單都將不理賠，但業者也可自行評估是否將法定傳染病列入承保範圍。
金管會保險局副局長林志憲今（25）日指出，產、壽險公會日前向金管會呈報新版海外突發疾病醫療險附約示範條款及旅遊不便險參考條款，基本架構均不賠法定傳染病，金管會都已同意。
林志憲進一步說明，產、壽險公會共同訂定海外突發疾病醫療險附約示範條款，與過卻的差別在於把法定傳染病列為除外責任，但如果業者自行評估後同意承保範圍包括法定傳染病，也不用將法定傳染病列入除外責任即可，而這示範條款自今年9月1日起實施。至於何時會有新商品上線，這要看業者作業時程而定，金管會將採備查制而非核准制辦理。
另外，自2020年新冠肺炎爆發以來，旅遊不便險也幾乎停售，產險公會近期也向金管會呈報新版旅遊不便險參考條款，同樣也把法定傳染病排除在承保範圍，並已獲得金管會核准。
林志憲表示，雖然參考條款將法定傳染病排除在承保範圍以外，但如果業者評估風險，同意將法定傳染病列入承保範圍，還是可以推出旅遊不便險附加條款，讓民眾添購保障。