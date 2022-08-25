身上別國旗和「我愛台灣」 比利時少年環球創金氏紀錄
一名17歲英裔比利時少年麥克．羅瑟福德（Mack Rutherford）於24日獨自駕著超輕型飛機，降落在保加利亞首都索菲亞附近的一處機場，結束了長達5個月的環遊旅程，更寫下了2項金氏世界紀錄。不過有眼尖的網友發現麥克在受獎時，身上出現了中華民國國旗和「我愛台灣」（I Love Taiwan）臂章。
綜合外媒報導，麥克在3月23日駕駛著超輕型飛機從保加利亞的機場出發，飛越了超過5萬4000公里，途中經過了30多個國家，其中一個停留的國家便是台灣。他於今年7月抵達台北松山機場，還穿上了穿上松山機場特別為他製作的T恤，在機坪與去年底挑戰環球飛行來台的姐姐薩拉人形立牌合照。在台期間，他也享用了防疫旅館為他準備的珍珠奶茶，體驗道地台灣味。
雖然他的旅程一度被俄烏戰爭打亂，為了避開俄羅斯空域，被迫改變飛行路線，向南飛越巴基斯坦、印度、韓國和日本，然後在太平洋飛行10小時到達美國，他形容那是「最艱難的階段」。
歷經了5個多月的旅程之後，麥克降落在保加利亞時，獲頒金氏世界紀錄，成為獨自駕飛機環遊世界最年輕的人，以及駕超輕型飛機環遊世界最年輕的人。他表示，希望這5個月的旅程能鼓勵年輕人追求自己的夢想，「不管年紀多大，只要努力朝夢想前進，夢想終會實現」。
在麥克獲獎並和親友擁抱的時候，可以發現他身上有2枚臂章，上面枚是中華民國國旗，而下面的臂章則以英文寫著「I Love Taiwan」。
麥克來自飛行員世家，他的父親是退休軍方機師，現年20歲的姊姊薩拉．羅瑟福德（Zara Rutherford）也曾在今年1月，以19歲的年齡，成為獨自駕駛飛機環繞地球的最年輕女性。麥克年僅7歲時就首嘗操控飛機的滋味，在經過父親訓練之後，於2020年15歲時取得機師執照。