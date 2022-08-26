黃珊珊競選主軸「Taipei Keep Fighting」 藏柯文哲彩蛋
台北市副市長黃珊珊28日即將舉辦記者會，宣布正式投入2022年台北市長選戰。而黃珊珊的競選主軸「Taipei Keep Fighting」也提前曝光，其中藏有台北市長柯文哲相關的小彩蛋，競選主軸中的「Keep」，未來在改變為主視覺時，將改成使用如同Leet的替代語法，而變為「K33p」（E在Leet語法中能被3替代），結合了代表柯文哲的KP與黃珊珊的33，也形容兩人的傳承以及密不可分。
黃珊珊辦公室方面表示，28日的記者會上，除了正式宣佈投入選戰外，也會公布發言人團隊以及競選主軸。其中競選主軸「Taipei Keep Fighting」，重點在於「Keep（持續）」，此外再透過網路Leet替代語法，Keep轉變成「K33p」。黃辦方面透露，除了Keep這個詞語象徵著傳承外，拆解成KP與33，分別代表著柯文哲與黃珊珊兩人的代稱，象徵著兩人在傳承與延續上密不可分。
至於選戰中至關重要的競選總部，黃珊珊辦公室方面也已經選好位址，就在光復南路與忠孝東路交岔口，大巨蛋的斜對面，距離台北市政府非常接近，僅只有約1公里的距離。黃辦透露，目前初步裝潢已經結束，記者會過後的一週內，將會陸續將文宣品以及相關Logo等裝飾物進行擺放，並讓競選團隊人員陸續進駐，會再另外舉行記者會對外公布。
記者實地走訪黃珊珊競選總部的預定地，該地點是由4個小店面所打通，前身為服飾精品店，空間約莫70多坪，且都有大片的玻璃櫥窗，採光相當不錯。而記者到訪的當下，內部仍有一兩名人員在進行最後的修整，且有部分未來競選總部可能用到的物品，已經先暫放在內部，只要稍微佈置，就會是相當合適的競選總部地點。
不過就現場觀察，由於地點位在忠孝東路與光復南路交岔口，可以說是台北市車流量數一數二大的區域，因此未來選戰後期，要在此處封路舉辦競選活動，選前之夜或是開票之夜等活動，恐怕都不太適合，原因在於光復南路與忠孝東路，都不太適合封路舉辦活動。對此黃辦方面也坦言，要在競選總部周圍舉辦大型活動，幾乎是不可能的事，因此到時候會另擇地點舉辦。