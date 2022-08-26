COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

黃珊珊競選主軸「Taipei Keep Fighting」　藏柯文哲彩蛋

▲台北市副市長黃珊珊28日正式宣布參選2022台北市長的記者會邀請函，已經在網路上流傳。（圖／讀者提供）
▲台北市副市長黃珊珊28日正式宣布參選2022台北市長的記者會邀請函，已經在網路上流傳。（圖／讀者提供）

記者丁上程／台北報導

2022-08-26 09:30:002022-08-26 09:45:26

台北市副市長黃珊珊28日即將舉辦記者會，宣布正式投入2022年台北市長選戰。而黃珊珊的競選主軸「Taipei Keep Fighting」也提前曝光，其中藏有台北市長柯文哲相關的小彩蛋，競選主軸中的「Keep」，未來在改變為主視覺時，將改成使用如同Leet的替代語法，而變為「K33p」（E在Leet語法中能被3替代），結合了代表柯文哲的KP與黃珊珊的33，也形容兩人的傳承以及密不可分。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊辦公室方面表示，28日的記者會上，除了正式宣佈投入選戰外，也會公布發言人團隊以及競選主軸。其中競選主軸「Taipei Keep Fighting」，重點在於「Keep（持續）」，此外再透過網路Leet替代語法，Keep轉變成「K33p」。黃辦方面透露，除了Keep這個詞語象徵著傳承外，拆解成KP與33，分別代表著柯文哲與黃珊珊兩人的代稱，象徵著兩人在傳承與延續上密不可分。

▲黃珊珊的競選總部，已經選好位在忠孝東路與光復南路交叉口的位置門面有大片的玻璃櫥窗，採光相當量好，且可以看出初步的裝潢已經完成。（圖／記者丁上程攝，2022.08.25）
▲黃珊珊的競選總部，已經選好位在忠孝東路與光復南路交叉口的位置門面有大片的玻璃櫥窗，採光相當量好，且可以看出初步的裝潢已經完成。（圖／記者丁上程攝，2022.08.25）
至於選戰中至關重要的競選總部，黃珊珊辦公室方面也已經選好位址，就在光復南路與忠孝東路交岔口，大巨蛋的斜對面，距離台北市政府非常接近，僅只有約1公里的距離。黃辦透露，目前初步裝潢已經結束，記者會過後的一週內，將會陸續將文宣品以及相關Logo等裝飾物進行擺放，並讓競選團隊人員陸續進駐，會再另外舉行記者會對外公布。

▲黃珊珊的競選總部，已經選好位在忠孝東路與光復南路交叉口的位置，門面有寬敞的玻璃櫥窗，可以看出初步裝潢已經完成。（圖／記者丁上程攝，2022.08.25）
▲黃珊珊的競選總部，已經選好位在忠孝東路與光復南路交叉口的位置，門面有寬敞的玻璃櫥窗，可以看出初步裝潢已經完成。（圖／記者丁上程攝，2022.08.25）
記者實地走訪黃珊珊競選總部的預定地，該地點是由4個小店面所打通，前身為服飾精品店，空間約莫70多坪，且都有大片的玻璃櫥窗，採光相當不錯。而記者到訪的當下，內部仍有一兩名人員在進行最後的修整，且有部分未來競選總部可能用到的物品，已經先暫放在內部，只要稍微佈置，就會是相當合適的競選總部地點。

▲黃珊珊競選總部位置選在忠孝東路與光復南路交岔口，剛好就是大巨蛋的斜對面。不過由於位在交通要道，未來要舉辦大型的選舉活動，恐怕要另外挑選地點。（圖／記者丁上程攝，2022.08.25）
▲黃珊珊競選總部位置選在忠孝東路與光復南路交岔口，剛好就是大巨蛋的斜對面。不過由於位在交通要道，未來要舉辦大型的選舉活動，恐怕要另外挑選地點。（圖／記者丁上程攝，2022.08.25）
不過就現場觀察，由於地點位在忠孝東路與光復南路交岔口，可以說是台北市車流量數一數二大的區域，因此未來選戰後期，要在此處封路舉辦競選活動，選前之夜或是開票之夜等活動，恐怕都不太適合，原因在於光復南路與忠孝東路，都不太適合封路舉辦活動。對此黃辦方面也坦言，要在競選總部周圍舉辦大型活動，幾乎是不可能的事，因此到時候會另擇地點舉辦。

獨／黃珊珊競選團隊就位　傳邀李鴻源出任政策總顧問

內幕／與黃珊珊同進退？勞動局長陳信瑜遭曝「不想走」

巷仔內／辭職後少了執政光環　黃珊珊能否突破藍綠夾殺？

蔣萬安提育兒津貼翻倍　黃珊珊：發錢是方法但非唯一方法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀