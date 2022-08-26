「新加坡國父」孫公開出櫃！李光耀也曾表態挺同

新加坡作為東南亞創新樞紐與國際貿易的亞太跳板，在LGBT權益部分卻相對保守。近日新加坡在經過多年辯論過後，終於由總理李顯龍在國慶大會上宣布廢除〈刑法377A〉條文，正式宣布男同志性行為除罪化。事實上，男同志性行為除罪化一直是新加坡同志極力爭取的里程碑，新加坡建國總理李光耀的孫子李桓武更是在2018年公開出櫃並呼籲促進廢止該條文，作為長期治理新加坡的李氏家族，他們對LGBT族群的態度明顯反映在該國同志平權議題上。
新加坡作為亞洲地區較為性保守的國家，政經權力中心的「李氏家族」出了一個公開出櫃的男同志李桓武，對於整個新加坡LGBT社群來說是相當振奮人心的。李桓武的父親是新加坡「開國總理」李光耀的次子李顯揚，他的伯父是現任新加坡總理李顯龍；2018年7月李桓武把自己與男友的合照設定為臉書大頭貼，還套上星國同運「粉紅點」（Pink Dot）的專屬特效框，加註活動口號「我們準備好了！」的訊息，邀請新加坡民眾出席「粉紅點」活動，在當時引發不少討論。
一年一度「粉紅點」同志運動在新加坡的威權政體下還能順利舉辦，學者歸功於與其他同運選擇批判政府、體制壓迫人權的路線不同，粉紅點運動選擇和保守派勢力「配合」，一再強調活動本身並非抗議運動，宣傳文字還技巧性地學習政府把家庭價值、國家認同包裝在「愛」之下，避免政府刻意刁難。
在李桓武公開出櫃隔年的粉紅點運動，李顯揚夫妻更直接偕同男同志兒子李桓武及其丈夫王毅睿高調出席，並隨其他參與者高喊「廢除377A條文！」（Tear down this law!），與哥哥李顯龍政府對於LGBT議題的保守態度明顯唱反調，李家後人的歧異立場也促進了當時社會更踴躍進行討論溝通。
「李光耀公共政策學院政策研究所」（IPS）在同一年的研究數據也顯示，有將近60%受訪者認為同性之間結婚是「錯誤」或「很可能有錯誤」，數據看來雖然整體社會仍偏保守，但相較於2013年高達74.2%受訪者不接受同性性行為與同性婚姻來看，社會輿論風氣確實有更加開放。
至於有著「新加坡國父」之稱的李光耀本人是怎麼看待同志議題，李光耀在世時曾接受《海峽時報》採訪並就訪談內容集結成冊的《李光耀：新加坡賴以生存的硬道理》一書中，李光耀就提及對「同志國會議員」的態度，當時他說「我最關心的，是他有沒有盡議員的職務，他照顧選區、他言之有物、他做出了貢獻，他的私生活是他的生活」。
此外，雖然李光耀已經看不到孫子李桓武公開出櫃的舉動，但他還在世時《海峽時報》也曾詢問過關於孫子可能是同性戀者的看法；當時李光耀坦言，他認為同性戀並非某種「生活方式」（lifestyle），而是與生俱來的遺傳差異，「既然是與生俱來的，那為什麼我們要將其定罪呢？」，並稱對待同性戀者就該順其自然地接受。