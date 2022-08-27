星巴克啤酒買1送1！超Chill夜晚門市曝 這5間能喝紅白酒
▲星巴克不只賣咖啡，還有供應啤酒、調酒及紅白酒。即日起至11/1，於指定門市購買兩種口味罐裝或杯裝啤酒，可享「買一送一」優惠；盤點全台供酒門市並推薦最適合夜晚造訪的超Chill據點。（圖／台灣星巴克提供）
星巴克各位粉絲們，只懂喝咖啡就落伍了，其實STARBUCKS也有賣啤酒，甚至調酒和紅白酒都能在店裡喝得到。夏日為了幫大家消暑，星巴克即日起至11/1，於指定門市購買兩種口味罐裝或杯裝啤酒，可享「買一送一」優惠；《NOWnews今日新聞》幫大家盤點全台供酒門市，並推薦最適合夜晚造訪的超Chill據點，讓從北到南的粉絲們，都能好好享受微醺夏夜。SUNMAI金色三麥集團則首次跨足餐酒吧，以「SUNMAI BAR PARK2店」進駐台中PARK2草悟廣場。
星巴克「台北時代門市」位於最華美時髦的信義區百貨商圈內，近期更為戶外座位擴增繁茂植栽，以大片葉面的豐富綠意，打造出熱帶島嶼般的異國氛圍，不僅可為艷夏的白日遮陽，夜晚更有愜意島國的放鬆感。適合搭配店內供應、以芙蓉花神艾爾啤酒為底，加入芒果與百香果果汁調製成的「芙蓉花神特調啤酒」冰沙；或使用濃郁蘋果、葡萄柚水果甜香的畢旗利氣泡酒，妝點帶有花果茶甜香的芙蓉花神艾爾啤酒，打造酸甜柔嫩漸層的「粉紅年代氣泡調酒」；或是啜飲精緻紅白酒，隨時都很Chill。 ▲台北時代門市導入啤酒、精緻紅白酒及氣泡酒飲，能輕鬆在信義區繁華夜晚享受微醺時光。（圖／台灣星巴克提供） 距離新竹科學園區僅一橋之隔的「新竹關埔門市」，以輪船作為門市設計靈感，並取S字型為外觀造型，店內一樓沙發區還與在地文創結合，運用鐵件及玻璃管組成的波浪意象，搭配如同女神魚尾交纏髮絲的玻璃藝品，於夜晚燈景映照出寧謐雅致的氛圍。更是桃竹苗區唯一導入精緻紅白酒及氣泡酒飲的門市，下班就可相約同事小酌一番。 ▲芙蓉花神特調啤酒200元。（圖／台灣星巴克提供）
南部則推薦以海洋意象啟動咖啡旅程的「高雄夢時代門市」，靈感源自星巴克發源港口城市「西雅圖」，利用主吧檯地板有如海水漣漪的波紋狀，呼應港都並營造出層層擴散的寫意景致，夜晚染上戶外的燈光星芒，更具浪漫氛圍。此門市同時也是嘉義以南地區，能享用精緻紅白酒及氣泡酒飲的唯一門市，吹著海風一起微醺吧。
全台星巴克提供啤酒、啤酒調酒飲品（提供芙蓉花神特調啤酒）的門市有：天玉門市、內湖民權門市、時代寓所門市、龍門門市、台北時代門市、大英門市門市、高雄夢時代門市、新竹關埔門市、宜蘭頭城門市、福隆觀海門市。其中，同時擁有精緻紅白酒飲（提供粉紅年代氣泡調酒）的門市則為：時代寓所門市、台北時代門市、高雄夢時代門市、新竹關埔門市、福隆觀海門市。
▲星巴克「新竹關埔門市」夜晚閃閃發亮，為下班的竹科人提供放鬆小酌的好去處。（圖／台灣星巴克提供） 另外，SUNMAI金色三麥集團首次跨足餐酒吧，推出「SUNMAI BAR PARK2店」進駐台中風格熱區PARK2草悟廣場， ▲粉紅年代氣泡調酒，單一尺寸400元2杯。（圖／台灣星巴克提供） 以創意精釀、獨家調酒，專為下酒設計的餐點，打造首間「 新台味好料餐酒吧」。設計出「漸進式微醺酒單」，從清爽無酒感到40%蒸餾濃烈特調， 一站式滿足。
以台中人氣伴手禮檸檬蛋糕發想的「檸檬很派啤酒」；靈感來自古早味飲料，使用無添加冬瓜茶磚釀造的獨家酒款「冬瓜飆啤酒」；夏日消暑青草茶風味的「滅火器啤酒」；及金桔檸檬黃金比例打造的「酸民啤酒」，通通低於
5%酒精度，啜飲沒有壓力。當然也有豪氣融合甜美黑莓與40%烈酒的「 有關係都莓關係」、洋溢酸爽檸檬和小黃瓜清涼氣息的「 涼身訂做」，甚至可嚐到40%蒸餾酒勁道的深水炸彈「 好Bomb調啤」，還附上一杯shot。
特別趣味規劃「Beer on Time靠杯鐘點站」自助打酒專區，提供一小時內無限暢飲方案，
提前預約還可一次喝遍酒吧內每一款生啤。現場大螢幕還會累計當日啤酒即時銷量， 累計酒量達標店家便立即招待現場每人一杯啤酒，實在太嗨了。 ▲星巴克「高雄夢時代門市」被粼粼波光包圍。（圖／台灣星巴克提供）
▲金色三麥「SUNMAI BAR PARK2店」4款獨家啤酒，由左至右：酸民啤酒、滅火器啤酒、檸檬很派啤酒、冬瓜飆啤酒。（圖／金色三麥集團提供） ▲「涼身訂做」洋溢酸爽檸檬和小黃瓜清涼氣息。（圖／金色三麥集團提供） ▲「SUNMAI BAR PARK2店」以金屬材質、即時數位互動，呈現科技感十足的酒吧氛圍。（圖／金色三麥集團提供）
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NOWnews 今日新聞
】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！