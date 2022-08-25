疫情過高點「大動作」解封邊境！王必勝給時間點

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王必勝進一步解釋，從實務面上來看，還是要考慮民眾感受，民眾可能會擔心家人染疫，因此與其說政治考量，應該說務實、實務面上考量，開放的腳步要納入各種評估，而非僅有專業，這會牽涉大家生活，還是要綜合專業與務實考量。
對於到底何時可以解封邊境管制，王必勝認為，沒有一定要到特定程度，現在概念要轉變，「確診數沒有這麼重要」，等到本波疫情流行確定過高點，趨勢往下走時就可以大幅度調整，預計9月底，晚一點到10月初就有機會開放邊境。
王必勝也說，現在感染已經很普遍，不會用以前的思維針對特定國家如中國有特別考量，開放邊境還是會考慮本土醫療量能與民眾接受度。他強調，「邊境開放的腳步，其實我們都沒有停下來過」，不論是像近期取消登機前2日PCR陰性證明、放寬每週入境人數上限等，這些措施雖看起來幅度較小，但環環相扣，都有一步步陸續進行。
至於何時指揮中心何時會解散，王必勝說明，現在世界衛生組織仍將新冠肺炎列為PHEIC（國際關注公衛緊急事件），世界仍在防範，台灣不能鬆懈，還沒解除前都要持續觀察。
王必勝評估，指揮中心解散也要看疫情是否常態化，若未來防疫不用再跨部會協調與社會高度關注，屆時就可以解散回歸常態，只是現今的防疫仍需要跨部會合作，也需要指揮中心指揮，「目前還沒到這時候」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。