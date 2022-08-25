反制中共無人機侵擾 邱臣遠：本島干擾槍優先送外島解圍
中國社群媒體「微博」近期流傳影片，顯示中國無人機飛到我國金門二膽島偵照，島上金防部士兵用石頭驅離無人機，遭質疑國軍欠缺現代化無人機反制設備。雖然國防部昨日晚間表示，明年獲裝無人機防禦系統後，將優先配賦外島防區運用，但是立院民眾黨團總召邱臣遠認為明年才撥補緩不濟急，應先統計本島單位現有無人機干擾槍的數量，將現有裝備馬上送至外島前線，解決無人機威脅的燃眉之急。
邱臣遠表示，中共無人機闖入我外島領空已經不是第一次，美國眾議院議長裴洛西來訪時已經發生，國防部就應該快速反應佈建干擾防禦設備。結果這次中國無人機再來，我軍還是無能為力，這就說不過去，他痛批國防部根本是失職，毫無危機意識。
邱臣遠指出，國防部這次回應更絕，竟然還要等到明年無人機防禦系統採購交貨以後，才能配賦外島防區使用，「這簡直是石化等級的反應，真是令我大開眼界！」他指出，明明本島部隊就有「SKYNET反無人機干擾槍」，為什麼不第一時間調撥支援外島前線？
邱臣遠要求國防部立刻檢討，統計本島單位現有無人機干擾槍的數量，將現有裝備馬上送至外島前線，解決無人機威脅的燃眉之急，並在容易遭受入侵的地區，部署被動防禦的防空氣球，利用主動干擾與被動防禦來完善外島的防禦體系。