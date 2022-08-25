總統謝票兼拉票 合體林佳龍喊選最有經驗跟會規畫的人
總統蔡英文今（25）晚下班後馬不停蹄接連到新北市板橋潮和宮、三重義天宮參拜，拉抬民進黨新北市長參選人林佳龍選情。蔡英文在潮和宮向支持群眾發表演說，表示自己2019年競選總統時也來過這裡拜票，只是因疫情耽擱，現在再來這向大家謝票表達感謝之意，也希望有經驗、有魄力、會規畫有政策能力的林佳龍能夠當選新北市長，中央地方一起做，讓政策能更到位。
蔡英文表示，林佳龍跟自己一樣做過國安會諮詢委員，也做過新聞局長、立法委員，還在地方蹲點深耕10年當選台中市長，後來請他擔任交通部長，任內非常出色，很多交通建設長期以來無法拍板定案，由他去協調執行讓計畫可以執行，政策任務都做到了，所以就是要選一個有經驗、有魄力、會規畫有政策能力，且正是做事年齡的新市長。此話也讓坐在台下的林佳龍笑稱自己就是「耐操又有凍頭」。
蔡英文也提到，有許多照顧人民的政策，像照顧老人家的長照2.0，從2016年當選總統時的50億預算，到現在超過600億；還有老人家需要人照顧，在家裡或社區照顧之後，下一個階段是需要24小時或到機構的，就需要有很多的住宿型照顧機構，可以在住家附近，方便小孩探視，由中央出錢幫忙找地，但也需要地方政府執行，所以當然要選有能力執行的。
除了老人家照顧政策外，蔡英文也談到幼兒政策，表示教育部明年要增加3000家的公立幼兒園，這樣抽籤抽得到，另外還有非營利跟準公共化機構，一個月不會超過3000元，大家就付得起；而「0到6歲國家跟你一起養」的政策，預算已經編好了，明年將超過1000億，這些中央一直投資一直做，就是需要有能力的市長帶頭做才能快速到位。
蔡英文最後也提到，面對隔壁鄰居實施軍演侵擾，都是靠國軍日以繼夜守護台灣，要感謝國軍跟警察保護人民；當初2019年競選總統連任時向大家請託拜票，但後來當選就遇到疫情，這兩年來因為受到限制沒有辦法來謝票，現在特別來這謝票感謝鄉親支持，讓自己得到連任，也請大家支持林佳龍，也要把票投給在場的是市議員參選人，才能向自己一樣國會過半政策好執行，市長才能好好做事。