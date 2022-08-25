王必勝談「永遠的長官」　跟陳時中學這兩件事最多

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今王必勝談及陳時中，力讚陳是一個很好的長官，對於防疫大方向都能抓很好、指示明確，執行過程EQ很高，很少責備同仁，防疫2年多來，跟陳時中學習最多的就是「老練」跟「高EQ」。
王必勝舉例，有時在面對外界攻擊時，自己總想快速反駁，但陳「不疾不徐
、不慍不火」反而能解決更多事情，陳也曾說指揮中心要處理事情，也要穩定社會，若是整天吵架，指揮中心不穩定，社會也很難穩定。
不過過去陳時中曾指台北市副市長黃珊珊沒接電話還在臉書罵人，「有時候脾氣比較大」，黃回嗆陳已讀不回訊息，不知道為何要接電話，王必勝則緩頰稱疫情中大家都很忙，有時時間無法對上，且當時陳時中不熟悉3C產品操作，不會立刻回覆訊息，可能比較晚回，才會造成一些誤會。
王必勝也強調，現在與地方首長聯繫管道都很順暢、沒有問題，沒有事務性事情也可與衛生局同仁聯繫，過去還沒當指揮官時，就曾在2小時內連繫完22縣市的同仁，長時間防疫，大家已經互相了解習性。
「首長都很可愛很認真，每個人個性都不太一樣」，王必勝透露，指揮中心團隊中，每個人也都有自己熟悉的縣市首長，像是莊人祥與台南市長黃偉哲曾是同學、屏東縣長潘孟安與衛福部長薛瑞元曾是同事，都會分工合作聯繫。
面對選舉即將到來，王必勝坦言，「政治因素一直都存在，現在可能更多」，但指揮中心是全民的指揮中心，不分黨派也不分藍綠，立場要超然客觀，清楚判斷事件是否與防疫有關，若是有關就要處理，若純粹政治，「就不關我們的事」。