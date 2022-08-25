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王必勝談「永遠的長官」　跟陳時中學這兩件事最多

▲台北市長參選人、前衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與衛福部政務次長、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝交情相當良好。（圖／記者許若茵攝，2022.07.18）
▲台北市長參選人、前衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與衛福部政務次長、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝交情相當良好。（圖／記者許若茵攝，2022.07.18）

記者許若茵／台北報導

2022-08-25 21:52:46

台北市長參選人、前衛福部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與衛福部政務次長、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝交情相當良好，一同走過大小防疫之戰，今（25）日王必勝接受專訪時分享，防疫2年多來，跟陳時中學習最多的就是「老練」跟「高EQ」。

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陳時中於新書中提及王必勝37次、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞1次、疾管署長周志浩、發言人莊人祥等人則並未提及，而在指揮官交接典禮上，陳時中曾大方分享，交棒給王必勝自己很放心，另王必勝也曾堅定喊話，「關於陳部長，我只有一句話，他是我永遠的長官」，顯見兩人好交情。

今王必勝談及陳時中，力讚陳是一個很好的長官，對於防疫大方向都能抓很好、指示明確，執行過程EQ很高，很少責備同仁，防疫2年多來，跟陳時中學習最多的就是「老練」跟「高EQ」。

王必勝舉例，有時在面對外界攻擊時，自己總想快速反駁，但陳「不疾不徐
、不慍不火」反而能解決更多事情，陳也曾說指揮中心要處理事情，也要穩定社會，若是整天吵架，指揮中心不穩定，社會也很難穩定。

不過過去陳時中曾指台北市副市長黃珊珊沒接電話還在臉書罵人，「有時候脾氣比較大」，黃回嗆陳已讀不回訊息，不知道為何要接電話，王必勝則緩頰稱疫情中大家都很忙，有時時間無法對上，且當時陳時中不熟悉3C產品操作，不會立刻回覆訊息，可能比較晚回，才會造成一些誤會。

王必勝也強調，現在與地方首長聯繫管道都很順暢、沒有問題，沒有事務性事情也可與衛生局同仁聯繫，過去還沒當指揮官時，就曾在2小時內連繫完22縣市的同仁，長時間防疫，大家已經互相了解習性。

「首長都很可愛很認真，每個人個性都不太一樣」，王必勝透露，指揮中心團隊中，每個人也都有自己熟悉的縣市首長，像是莊人祥與台南市長黃偉哲曾是同學、屏東縣長潘孟安與衛福部長薛瑞元曾是同事，都會分工合作聯繫。

面對選舉即將到來，王必勝坦言，「政治因素一直都存在，現在可能更多」，但指揮中心是全民的指揮中心，不分黨派也不分藍綠，立場要超然客觀，清楚判斷事件是否與防疫有關，若是有關就要處理，若純粹政治，「就不關我們的事」。
 

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