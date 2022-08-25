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7成民眾認林姿妙涉貪不用退選　新竹綠營嘆：反觀林智堅

▲林智堅退出桃園市長選舉。（圖／民進黨提供）
▲林智堅退出桃園市長選舉。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-25 22:31:26

宜蘭縣長林姿妙涉嫌貪汙遭檢方起訴，根據媒體24日民調，卻有高達7成網友認為不用退選，引發討論。新竹市議員陳建名透過臉書發文抨擊，前新竹市長林智堅論文被控抄襲，因此主動退出桃園市長選舉，同樣身為「民選首長參選人」的林姿妙，遭查出7千多萬現金來源不明，被檢方起訴仍不退選，難道這就是「國民黨的標準」?

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陳建名臉書指出，林姿妙全家涉貪，年初檢廉兵分30路大動作搜索，宜蘭地檢署歷經7個多月偵結，收受來源不明金額高達7844萬9000元，遭檢察官建請法院從重量刑的林姿妙，卻有高達71.2%民眾認為「不必退選」。

陳建名也分享，對比本月初，台大學倫會召集人蘇宏達未審先判，接著3週火速完成審查，認定林智堅抄襲。遭突襲式記者會公布撤銷學位的林智堅，為了不再讓鋪天蓋地的操作持續讓選舉失焦，選擇主動退選。陳建名指出，對於一位貪汙、一位被控論文抄襲，卻有很多人雙標，呼籲民眾應仔細思考「民選首長」應具備的核心價值。

陳建名也分享，儘管林智堅已退選，過去8年新竹改變的事實不容抹滅，新竹市的進步與建設有目共睹，而高施政滿意度並非來自學歷，而是來自於林智堅對市政的全力投入，為這座城市創造的光榮感。

新竹市議員李妍慧昨日也於臉書發文，民眾黨原本號稱「新政治」，實際上卻與國民黨行徑一致，提名大量有酒駕、貪污、恐嚇、暴力討債前科的候選人，甚至還有親中的統戰樣板人物，李直批，「民眾黨的新政治不過就是迷你版國民黨，跟國民黨一樣親中貪腐，但卻更沒有中心思想。」

而民眾黨新竹市長參選人高虹安與新竹市前市長許明財同台，也遭李妍慧質問「只要是有政治利益都能結合？號稱不藍不綠，但成天與藍營政客出雙入對，請問高虹安是代表國民黨參選還是民眾黨」，李妍慧強調，民眾黨和國民黨本質上並無差異，「新竹市不需要兩個藍營候選人」。

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